Un inicio turbulento tuvo Universitario de Deportes en su pretemporada en Argentina. Hotel donde se iba alojar el primer equipo no convenció al comando técnico, encabezado por Gregorio Perez, ni a los jugadores. La "U" enfrentará el 12 y 16 de enero a Huracán y Boca Juniors respectivamente.

Universitario de Deportes viajó a Argentina para participar en la Copa San Juan. Los organizadores del torneo de verano le proporcionaron al equipo crema el hotel La Villa Don Tomas como hospedaje; sin embargo, pidieron ser trasladados puesto que el local no cumplía con sus expectativas.

Gregorio Pérez, técnico del cuadro merengue, se mostró molesto con la logística debido a que nadie se dio la molestia de verificar las instalaciones con anticipación.

Asimismo, se rumoreaba que la molestia del DT de Universitario también se debía a que todavía no se les habría pagado al plantel los sueldos de diciembre.

Finalmente, toda la delegación crema fue trasladada al hotel Viñas del Sol. En este fortín quedarán concentrados de cara a los partidos amistosos que jugarán contra Huracán y Boca Juniors en el Estadio San Juan del Bicentenario.

"El equipo se está quedando en el hotel Viñas del Sol. El cambio fue tema del organizador, pero tardó un par de horas. No sucedió nada extremo”, indicó el gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, en comunicación con Depor.

Por su parte, los trabajadores del hotel Don Tomas dieron su versión de la historia: “Parece que al equipo no le gustó las habitaciones. La noche aquí cuesta entre 40 y 50 dólares (para dos personas). No sé si se fueron incómodos, pero aquí ya no están”.