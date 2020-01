Real Madrid vs. Atlético de Madrid se ven las caras (EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y Movistar+) en una nueva edición del derbi madrileño en la final de la Supercopa de España desde el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

Si deseas seguir el minuto a minuto de la transmisión ONLINE de este partido del fútbol español, podrás seguirlo gratis por Internet a través de La República Deportes.

PUEDES VER Toni Kroos anotó golazo olímpico con el Real Madrid en la Supercopa de España [VIDEO]

¿Cuándo juega el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España 2020?

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organismo rector del fútbol en España, definió en diciembre del año pasado las fechas para las semifinales y final de la Supercopa de España.

En ese sentido, Real Madrid y Atlético de Madrid —equipos que dejaron en el camino al Valencia y FC Barcelona, respectivamente— deberán definir al campeón del mencionado torneo el domingo 12 de enero.

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España 2020?

La transmisión del Real Madrid vs. Atlético de Madrid, históricos rivales que definirán al campeón de la Supercopa de España 2020, está programado para la 1:00 p. m. (hora en Perú) 7:00 p. m. (hora en España). Aquí te presentamos los horarios alrededor del mundo:

México - 12:00 p. m.

Ecuador - 1:00 p. m.

Colombia - 1:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Whasington D. C. y Nueva York) - 1:00 p. m.

Venezuela - 2:00 p. m.

Bolivia - 2:00 p. m.

Paraguay - 3:00 p. m.

Chile - 3:00 p. m.

Argentina - 3:00 p. m.

Uruguay - 3:00 p. m.

Brasil - 3:00 p. m.

Trofeo de la Supercopa de España que levantará el Real Madrid o Atlético de Madrid.

¿En qué canal transmiten el Real Madrid vs. Atlético de Madrid en España?

Para no perderte los todos los detalles el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España 2020, podrás seguirlo por estos canales de transmisión si estás en España: Movistar+, MiTele Plus y DirecTV Sports.

PUEDES VER Lionel Messi buscó a Joao Félix y tuvieron terrible careo [VIDEO]

¿Cuál es el canal de transmisión del Real Madrid vs. Atlético de Madrid en México?

Si estás en México y quieres seguir la transmisión de la gran final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, SKY Sports será el canal responsable. No obstante, DirecTV Play también es una opción para ver el derbi madrileño por Internet.

¿Dónde ver la final Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España 2020?

Tanto el Real Madrid como Atlético de Madrid tienen un gran número de simpatizantes alrededor de Latinoamérica, por lo que aquí te presentamos los canales que transmisión la final de la Supercopa de España en este lado del mundo:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Brasil: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: DirecTV Sports, DirecTV Play, ESPN Deportes+

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

PUEDES VER Hilarantes imágenes de la derrota del Barcelona ante Atlético Madrid en la Supercopa [GALERIA]

¿En dónde juegan el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la final de la Supercopa de España?

La Real Federación Española de Fútbol eligió como sede de la Supercopa de España 2020 el King Abdullah Sports City, también llamado The Shining Jewel.

Este recinto deportivo está ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Lleva el nombre en honor del Rey saudí Abdalá bin Abdelaziz. Está dedicado principalmente a la práctica del fútbol y es utilizado por los clubes de la ciudad Al-Ittihad Jeddah y Al-Ahli Saudi FC de la Primera División de Arabia Saudita.

¿Quién será el árbitro en la final Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España?

José María Sánchez Martínez fue confirmadas como el árbitro principal del Real Madrid vs. Atlético de Madrid, mientras que Ignacio Iglesias Villanueva será el responsable del VAR en la final de la Supercopa de España.