Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: fecha, hora y guía de canales de la Supercopa de España

Real Madrid vs. Atlético de Madrid cara a cara EN VIVO desde el King Abdullah Sports City (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Sports) este domingo a las 8:00 p. m. en el horario local y a las 2:00 p. m. en Perú en la definición del campeón de la Supercopa de España. Recuerda que podrás seguir la transmisión del partido vía La República Deportes.

Yeda, la segunda ciudad más relevante de Arabia Saudí, situada a orillas del Mar Rojo, apadrina el pulso final por la nueva Supercopa, un derbi en toda regla que sitúa frente a frente al Real Madrid y el Atlético Madrid, dos equipos al alza.

[🗓🔝] Mañana es el día...



💪🏧 ¡𝗗𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝘃𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀! ¡𝗔 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗽𝗮! 👊💥



🔴⚪ #AúpaAtleti | #RealMadridAtleti

|🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/gEv5g5yKpj — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2020

La ebullición de un proyecto como el de Zinedine Zidane, aproximado a su mejor nivel ante la aparente transición del grupo de Diego Pablo Simeone, de vuelta hacia el talante competitivo que ha sido su seña de identidad en los últimos años.

El Real Madrid aspira a su undécimo título desde que el torneo fue refundado como tal. El primero desde que en el 2017 dejara en evidencia al Barcelona. Para el Atlético Madrid el éxito en el King Abdullah Sports City sería el tercero. En 1985 venció al conjunto azulgrana y en el 2014 al Real Madrid, en el único precedente entre ambos equipos en esta competición.

La Supercopa ha iniciado en Arabia Saudí una nueva era. El que salga vencedor del primer título en juego de la temporada inaugurará el historial de un evento reconvertido. Ya el curso pasado fue exiliado y se puso en juego en Tánger (Marruecos). Desde ahora va más allá. Con un compromiso garantizado para tres ejercicios en Arabia Saudí, son cuatro los clubes que aspiran al éxito.

Desde ahora ya no es cosa de un campeón. Este será el caso. Ni Real Madrid ni Atlético ganaron trofeo alguno en el curso pasado. La Liga fue del Barcelona y la Copa del Valencia, que ya están en España. Sin embargo, madridistas y rojiblancos se instalaron en la competición en mejor momento.

👔🎙 Escucha la respuesta de Zidane a #RMTV en la rueda de prensa previa a la Final contra el @Atleti. #RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/pV9r7WKqK9 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 11, 2020

Acumula el Real Madrid quince encuentros sin perder. Diez triunfos y cinco empates. Comparte el liderato de LaLiga Santander con el Barcelona, situado por encima gracias a la diferencia de goles. No pierde un encuentro desde que cayó en Mallorca, el 19 de octubre del pasado año.

Ha acelerado el paso también su adversario, asentado en un mejor juego y unos buenos resultados. Diego Pablo Simeone ha encontrado el equilibrio sobre el césped y el sosiego con los resultados. Desde que cayó frente el Barcelona en el Wanda Metropolitano el pasado 2 de diciembre, el Atlético ha reconducido su situación.

Yeda puede proporcionar a Zinedine Zidane un nuevo trofeo. No ha bastado todo lo que ha ganado para elevar su consideración. Al menos para algunos. Sin embargo, las maniobras y los giros tácticos puestos en escena recientemente han elevado su prestigio.

El entrenador francés, un experto en finales, aspira a salir de Arabia Saudí con su décimo éxito en la mochila. Tres Ligas de Campeones, uno de Liga, dos Supercopas Europeas, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España son su bagaje en el banquillo blanco.

No ha tenido contratiempo alguno el plantel madridista en Yeda. Marco Asensio, Eden Hazard, Karim Benzema y Gareth Bale son sus ausencias. Se quedaron en Madrid y ninguno, ni siquiera el galés a pesar de su mejoría, estará en la final contra el cuadro rojiblanco.

La puesta en escena de cinco centrocampistas en la semifinal contra el Valencia no garantiza, ni mucho menos, una estrategia similar en la final. No es dado a ello Zidane, que suele mover el árbol. La entrada de Rodrygo o Vinicius en ataque puede ser una opción en el once. Luka Modric, extra utilizado recientemente, estaría en el banco.

Menos tiene que demostrar Diego Pablo Simeone. Un preparador reputado, considerado entre los mejores del mundo que ha acomodado a su equipo entre los ilustres del Viejo Continente.

Desde que aterrizó en la entidad en diciembre del 2011 todo ha cambiado. El club ha dado un salto de calidad incuestionable. En Yeda, el Cholo suspira por su octavo trofeo para alargar la exitosa trayectoria reciente rojiblanca. Una Liga, una Copa del Rey, dos Liga Europa, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España, resumen su buen hacer en el banco atlético.

Menos variantes aventura el posible once rojiblanco. La ausencia segura de Koke, “herido de guerra” de la semifinal, donde recayó de su lesión muscular, reduce el margen de maniobra del técnico, que puede recuperar al central uruguayo Jose María Giménez, fuera del choque ante el Barcelona. Está a disposición de Simeone aunque está en el aire que quiera asumir riesgos.

[📡🎥] ¡La final cada vez más cerca! 🔜🏟



🎙 Éstas son las sensaciones de @Simeone desde el King Abullah Sports City 📍



🔴⚪#AúpaAtleti |#RealMadridAtleti

| 🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/fmNfmvtbqY — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2020

El buen momento de Ángel Correa le mantiene como fijo en un ataque con escaso margen de maniobra por la ausencia larga de Diego Costa, en Madrid. El argentino fue el autor material del triunfo ante el Barcelona. Y es que ha intervenido en seis de los ocho últimos tantos de su equipo.

El pulso está equilibrado. Todas las finales disputadas en tiempos recientes entre ambos a un solo partido tuvieron que resolverse en la prórroga y no hay un desnivel claro en los choques de los dos con Simeone y Zidane en los banquillos.

Con información de EFE

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Rodrygo y Jovic.

DT: Zinedine Zidane

Atlético Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata.

DT: Diego Simeone

Árbitro: José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Estadio: King Abdullah Sports City

[📸] En la mañana de hoy, @Simeone y Zidane posaron ante las cámaras en un encuentro de ambos entrenadores previo al duelo que nos enfrentará en Jeddah por la 🏆 #Supercopa2020



🔴⚪ #AúpaAtleti | #RealMadridAtleti

|🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/iGsSZl8C1u — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2020

Guía de canales del Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España:

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: ESPN Brasil, ver ESPN Brasil

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- China: PPTV Sport China

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Dinamarca: Jugador de Eurosport Dinamarca, 6'eren

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Guatemala: Sky HD

- Internacional: Bet365

- Italia: Nove TV

- México: Sky HD, Blue To Go Video en todas partes

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

- Portugal: Once Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

- Rusia: Match TV Game, Match TV Football 1

- España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar +

- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Deportes +, ESPN3

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿A qué hora juega el Real Madrid vs. Atlético de Madrid HOY por la Supercopa de España?

País Horarios Perú 2:00 pm España 8:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. México 1:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Brasil 4:00 p.m Italia 8:00 p.m.

¿En qué canal juega el Real Madrid vs. Atlético de Madrid HOY por la final de la Supercopa de España?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por la Supercopa de España?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.