Australia

El número uno del mundo tuvo un viernes intenso en el ATP Cup. Y es que Rafael Nadal vivió dos momentos distintos durante los cuartos de final de la serie entre España y Bélgica.

El español fue superado por David Goffin en el partido de individuales por 6-4 y 7-6 (3), pero en el segundo turno, haciendo pareja con Pablo Carreño, vencieron a Sander Gillé y Joran Vliegen para acceder a semifinales.

PUEDES VER Andy Polar estaría molesto con presidente de Binacional por rechazar oferta de Vasco da Gama

Nadal no asimiló el no haberle dado el punto fijo con el que contaba su país y pidió la oportunidad de jugar el dobles, modalidad en la que no es uno de los mejores, pero en la que se desempeña bien. De hecho, Feliciano López, especialista, se quedó en el banco. Los españoles remontaron un choque que parecía perdido y se quedaron con la victoria por 6-7 (7), 7-5 y 10-5 para festejar un éxito luchado, para que Nadal, alrededor de la 1:00 a.m. (hora de Australia), levantara los brazos luego de cuatro horas en cancha.

Ahora España se medirá con el equipo local, con el irreverente Nick Kyrgios y compañía, equipo que es capitaneado por otro que en su época como jugador fue bastante polémico: Lleyton Hewitt.

PUEDES VER Perú debutó con derrota en el Preolímpico de Vóleibol Masculino 2020 ante Colombia

Ellos celebran

Quien también celebró fue Serbia, pues avanzó a la siguiente ronda tras dejar en el camino a Canadá. Novak Djokovic venció a Denis Shapovalov por 4-6, 6-1 y 7-6 (4) y le dio el segundo punto a su país luego de que Dusan Lajovic venciera, a primera hora, a Felix Auger Aliassime por 6-4 y 6-2. Los balcánicos chocarán con Rusia por un lugar en la final.

“Estoy triste por la derrota, pero a la vez contento por haber batallado de tú a tú contra un tenista como Djokovic. Esto significa que puedo competirle a los mejores jugadores del mundo. Hoy he estado a un par de puntos de poder conseguir el triunfo, pero mi rival fue más incisivo que yo”, señaló Shapovalov.