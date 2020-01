Alianza Lima: buscan fortaleza mental

Por: Jesús Yupanqui

El talento no es suficiente para sobresalir en el fútbol, eso lo saben Alexi Gómez y Jean Deza. Jugadores que nacieron como promesas, pero por sus errores no se consolidaron. Ejemplos hay varios y Alianza Lima no quiere que esas equivocaciones se vuelvan a repetir. El cuadro blanquiazul quiere armar un plantel sólido, dentro y fuera del campo de juego, por esa razón están negociando con el expsicólogo deportivo de la selección peruana Marcelo Márquez.

Marcelo fue clave para que la Bicolor pueda regresar a una cita mundialista. Su trabajo permitió que los jugadores peruanos ganen confianza y afronten los partidos con mentalidad ganadora. Sin embargo, Ricardo Gareca decidió que el psicólogo argentino no continúe en el proyecto Qatar 2022.

El jueves 9 de enero, Marcelo Márquez arribó a nuestro país para reunirse con la directiva blanquiazul para llegar a un acuerdo económico. Cabe indicar que cuando estaba en la selección nacional, Márquez no radicaba en Lima.

Un proyecto a futuro

Alianza Lima presentó al delantero de 20 años Sebastián Gonzales Zela. El jugador firmó por tres temporadas con los blanquiazules. Sin embargo, el atacante será cedido a préstamo por un año a la San Martín.

El plan de los íntimos es contratar jugadores jóvenes con proyección para prestarlos y generar dinero. Jairo Concha y Óscar Pinto están cerca de cerrar negociaciones con Alianza y ser parte de esta inversión.

Sabías que...

Uno más. El defensor venezolano Rubert Quijada arribará a Lima en las próximas horas para unirse a los trabajos de pretemporada de Alianza Lima en Cieneguilla.