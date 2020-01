Luis Advíncula alerta a Rayo Vallecano tras sufrir lesión en el pubis

Las cosas no andan del todo bien para Luis Advíncula ya que no podrá integrar el once de Rayo Vallecano en los partidos que se le avecinan debido a una dolencia que arrastra algunas semanas.

De acuerdo con la información del diario español ‘Marca’, lateral derecho de la selección peruana sufriría una lesión en el pubis que no ha sido rehabilitada en su momento, por lo cual se ve en la obligación de no jugar en los próximos días.

“El lateral peruano Luis Advíncula finalista de la última Copa América lleva arrastrando toda la semana unas molestias en el pubis que le han impedido entrenarse con normalidad y no estará disponible para el choque de Copa del Rey ante el Barakaldo. Además, es seria duda para el partido de Liga de la jornada intersemanal ante el Lugo”, expresa el medio en mención.

Luis Advíncula será baja en Rayo Vallecano por algunas semanas.

De esta manera, el popular ‘Bloqueo’ no estará presente este domingo en el enfrentamiento que Rayo Vallecano tiene programada ante Barakaldo, asimismo podría alargarse el periodo de recuperación y no sería considerado en lo posterior.

La mala noticia para Luis Advíncula llega precisamente cuando el jugador nacional de 29 años manifestó su deseo de salir del Rayo y aceptar alguna de las propuestas que recibió de Italia y Brasil, sin embargo, la negativa de la directiva del cuadro de Vallecas impidió su traspaso.