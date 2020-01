Liverpool vs. Tottenham cara a cara EN VIVO desde el Tottenham Hotspur Stadium (EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2) este sábado a las 12:30 p. m. en el horario peruano, en el duelo de la jornada 22 de la Premier League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía La República Deportes.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, descartó estar pensando en récords relativos a un mayor número de puntos y de victorias en la Premier League antes de visitar al Tottenham Hotspur de José Mourinho.

El Liverpool, líder con claridad de la Premier, visitará este sábado (17:30 GMT) al Tottenham Hotspur en Londres. De conseguir el triunfo, los hombres de Klopp habrían conseguido 61 puntos en 21 partidos, lo que supondría el mejor inicio de temporada de un club de las cinco grandes ligas europeas.

"No he pensado ni un segundo en ello y no voy a empezar a hacerlo ahora. Lo único que puedo decir es que si hubiéramos pensado en algún tipo de récord, no habríamos ganado los partidos que hemos ganado hasta ahora", aseguró el alemán en rueda de prensa.

"Creo que nadie ha logrado un récord porque quisiera lograr un récord. Simplemente pasa porque estás concentrado en cada paso que das y es lo que tenemos que hacer ahora", añadió.

Para la visita al equipo de Mourinho, Klopp podrá contar con la vuelta de Xherdan Shaqiri, pero seguirá con las bajas del central Dejan Lovren y del centrocampista Fabinho.

El Liverpool es primero en la Premier con 58 puntos en 20 partidos, lo que le sitúa trece por encima del Leicester City y catorce por encima del Manchester City, con un partido menos.

Con información de EFE

Posibles alineaciones del Liverpool vs. Tottenham

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

DT: Jürgen Klopp

Tottenham: Paulo Gazzaniga; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Ryan Sessegnon; Tanguy Ndombélé, Christian Eriksen, Moussa Sissoko, Dele Alli, Lucas Moura; Erik Lamela.

DT: José Mourinho

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

¿Dónde ver el Liverpool vs. Tottenham por la Premier League?

Para seguir los mejores momentos del Liverpool vs. Tottenham EN VIVO por la Premier League, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

¿A qué hora es el partido del Liverpool vs. Tottenham por la Premier League?

La transmisión del Liverpool vs. Tottenham EN VIVO en la Premier League 2020 iniciará a las 6:00 p. m. en el horario peruano y colombiano. Conoce aquí los horarios de este cotejo de vóley:

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Liverpool vs. Tottenham La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.