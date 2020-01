La Liga MX arranca HOY | EN VIVO | DIRECTO | con el partido entre los Xolos de Tijuana y Santos Laguna. Los 18 equipos de la primera división de México buscan llevarse el Clausura. Conoce aquí qué canales transmiten en vivo los partidos del fútbol más picante.

Los equipos buscarán lograr la hazaña que hace unos días logró Monterrey cuando se impuso al América por penales y se llevó la Liga MX Apertura 2019. Los ‘Rayados’ no se achicaron ante ‘las águilas’, incluso cuando venían agotados tras su participación en el Mundial de Clubes.

¿Qué es la Primera División de México o Liga MX?

La primera división de México o conocida popularmente como la Liga MX, es el torneo de fútbol más importante del país y considerada entre las 10 ligas más fuertes del mundo y la primera en Concacaf.

La tradición de la Liga MX es tal que consta de varias rivalidades interesantes y apasionantes, como Clásico Nacional, también llamado Clásico de Clásicos, es disputado entre el América y Guadalajara; el Clásico Joven entre América y Cruz Azul; el Clásico Capitalino entre América y los Pumas, el Clásico Tapatío entre Guadalajara y Atlas y el Clásico Regiomontano entre Monterrey y Tigres.

'El turco' Mohamed y 'El piojo' Herrera, entrenadores de los finalistas del Apertura Liga MX.

¿Cuántos equipos juegan en la Liga MX y cuáles son?

Para este Clausura 2020 de la Liga MX se enfrentarán 18 equipos, uno menos que en el Apertura, donde participó Tiburones Rojos de Veracruz.

Los equipos que buscan la gloria son: Club América, Atlas, Cruz Azul, Guadalajara, Club León, F. C. Juárez, Monterrey, Monarcas Morelia, Club Necaxa, Pachuca, Club Puebla, Querétaro, Atlético de San Luis, Santos Laguna, Tigres de la UANL, Club Tijuana, Deportivo Toluca y Pumas UNAM.

Equipos de la Liga MX 2020

¿Cómo funciona el Torneo Clausura y Apertura?

La Liga MX consta de dos etapas con su propia liguilla y campeón, los cuales se les conoce como Apertura y Clausura, las cuales están compuestas por 17 fechas cada una.

Finalizadas las fechas, los ocho equipos con mayor puntaje acceden a una Liguilla final en la que se enfrentan según sus ubicaciones (es decir 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5). Finalmente se enfrentan en la Final para obtener a un Campeón.

¿Quiénes son los máximos campeones de la Liga MX?

Si bien existen muchos equipos mexicanos que pueden afirmar que alguna vez levantaron el trofeo de la Liga MX, son unos pocos los que se colocan por encima de los demás como los máximos ganadores de la Liga mexicana.

El club más ganador es el América con 13 títulos oficiales y 10 subtítulos, obteniendo su última presea en 2018.

Lo sigue Chivas de Guadalajara con 12 campeonatos y 9 subcampeonatos, obteniendo la última corona en 2017.

Precisamente estos dos equipos protagonizan el Clásico de Clásicos.

América y Chivas, los equipos más ganadores de México.

¿Qué canales transmitirán el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX?

Distintas cadenas se disputan los derechos de los equipos para transmitir la Liga MX. En ese sentido, solo los encuentros de Atlético de San Luis, Monterrey, Santos y Tijuana serán transmitidos por canales de TV Paga. Mientras que los demás se jugarán de la siguiente manera:

América: Canal 5 / TDN

Atlas: Azteca 7 / Fox Sports 2

Atlético de San Luis: ESPN 2

Cruz Azul: Canal 5 / TUDN

Guadalajara: Canal 5 / TUDN / Azteca 7 / Multimedios / Chivas TV

FC Juárez: Canal 9 / TUDN

León: Fox Sports 2 / Claro Sports

Monterrey: Fox Sports 2

Morelia: Azteca 7 / SKY Sports

Necaxa: Canal 9 / TUDN

Pachuca: Fox Sports 2 / Claro Sports

Puebla: Azteca 7 / SKY Sports

Querétaro: Fox Sports 2 / Imagen Televisión

Santos Laguna: Fox Sports 2

Tigres: Canal 5 / TUDN / Izzi

Tijuana: Fox Sports 2

Toluca: Las Estrellas (canal 2) / TUDN

Pumas: Las Estrellas (canal 2) / TUDN

Calendario Torneo Clausura 2020 Liga MX