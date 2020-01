Dakar 2020: posición de los peruanos en la quinta etapa del rally

Hoy se cumplió el quinto día del Rally Dakar 2020 que se viene realizando en el desierto de Arabia Saudita y, a pesar de las contrariedades, siete de nuestros compatriotas siguen en carrera: cuatro de ellos en motos y tres en coches, entre ellas Fernanda Kanno.

Lamentablemente, el motero cusqueño David Chávez no pudo iniciar la quinta fecha debido a problemas físicos. Tanto él como César Pardo, el primero peruano en abandonar la competencia, no pueden volver a reenganchar en la ruta, ya que el reglamento no lo permite.

Los peruanos que siguen en carrera son Sebastián Cavallero, Carlo Vellutino y Lalo Burga en motos; mientras que en coches continúa Fernanda Kanno y su copiloto Alonso Carrillo, así como la dupla del chileno Carlos Vallejo que corre con nuestro compatriota Leonardo Baronio.

La ruta de la quinta jornada fue de Al Ula a Hail, en un recorrido de 564 kilómetros. Ahora nuestros representantes se preparan para correr la sexta etapa que será de Hail a Riyadh en una ruta de 830 kilómetros.

Peruanos en el Dakar: resultados [Etapa 5]

Estas son las posiciones de los representantes peruanos en el Dakar 2020, según las categorías en las que compiten.

Motos – etapa 5

71° Sebastián Cavallero

84° Carlo Vellutino

95° Oswaldo Burga

119° David Chávez (Quedó fuera)

Coches – etapa 5

56° Juan Carlos Vallejo – Leonardo Baronio

Fernanda Kanno – Alonso Carrillo (posición no actualizada)