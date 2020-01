Sao Paulo, Brasil

Si bien Christian Cueva se sumó a la pretemporada de Santos, el futuro del volante nacional aún no está definido. Tras una cortas vacaciones en nuestro país, ‘Aladino’ llegó recargado a Brasil para cumplir su contrato y buscar un lugar en el equipo de Jesualdo Ferreira, quien fue presentado el último miércoles como el nuevo técnico en reemplazo de Jorge Sampaoli.

Noticia que le cayó como anillo al dedo a Cueva con miras a sus objetivos, pues como se recuerda nuestro compatriota confesó semanas atrás su mala relación con Sampaoli y aseguró que ello fue la principal causa de que no tenga continuidad.

Hoy la realidad es otra para nuestro compatriota, pero dependerá solo de él llenar los ojos de su nuevo DT. Precisamente, Ferreira fue consultado en conferencia de prensa por la situación del popular ‘Aladino’. El portugués no quiso ahondar en detalles, pues aseguró que no conoce al jugador por lo que no podía emitir una idea al respecto.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas que existen y nunca voy a hablar sobre algo de lo que no tengo conocimiento. En su momento hablaré sobre eso”, declaró para los medio de comunicación.

La presentación también contó la presencia de José Carlos Peres, presidente del club, quien propuso que sea el DT el que tome la palabra final sobre Cueva. “Es parte del equipo. El profesor ha dicho que analizará su situación, aún no ha tomado una decisión. Si le va bien en el entrenamiento, de seguro, será tomado en cuenta”, manifestó. Cueva entrena junto al resto del equipo de Santos FC que disputará la Copa Libertadores 2020, integrando el grupo G con Defensa y Justicia, Olimpia y Delfín.