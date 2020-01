Andy Polar estaría molesto con presidente de Binacional por rechazar oferta de Vasco da Gama

El jugador de Binacional, el arequipeño Andy Polar, habría tenido una discusión con el presidente del club, Juan Carlos Aquino, porque este rechazó una oferta del Vasco da Gama de Brasil por el futbolista mistiano. Así informó la periodista brasileña, Raisa Simplicio, en su cuenta de Twitter.

Andy Polar tiene contrato por todo el 2020 con Binacional (campeón vigente de la Liga 1). La negativa de Aquino se explicaría porque el club de la región Puno, jugará este año la Copa Libertadores; además el nuevo entrenador del equipo, César Vigevani, le pidió que no se vaya ningún otro referente del equipo. Binacional ya perdió a jugadores importantes de la campaña pasada como Edson Aubert, Donald Millán y Hervé Kambou.

Todo apunta a que Polar seguirá este año en Binacional. Se pudo conocer que aún vacaciona en las playas peruanas y retornará el lunes 13, para iniciar la pretemporada de Binacional en la ciudad de Arequipa.

Como se recuerda, Polar fue ofrecido por sus representantes al Vasco da Gama a fines del 2019. El jugador de 22 años, fue la revelación del Apertura, lo que le valió ser convocado a la selección que disputó los Juegos Panamericanos Lima 2019.

