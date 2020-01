Luis Ramírez y su sentir sobre su salida de Alianza: “No quedé conforme con la forma”

La intempestiva salida de Luis Ramírez de Alianza Lima sorprendió a propios y extraños. La noticia de su no renovación de contrato y su fichaje por Sport Boys remeció tienda blanquiazul debido a que muchos pesaban que ‘Cachito’ continuaría para la temporada 2020 a pedido de Pablo Bengoechea.

Ahora, el delantero se encuentra en Argentina en la pretemporada del elenco rosado. Durante estos primeros días, contó en una entrevista como tomó la partida del club que defendió por cuatro años.

Sobre Sport Boys, explicó que su consideración con las personas del Callao tuvo mucho que ver en su fichaje. “Le tengo un cariño especial... Eso hizo que me incline a tomar la decisión”, sostuvo en una entrevista a ESPN.

El volante aseguró que no le agradó cómo se dio salida de Alianza, donde fue contratado en 2016 y alcanzó el título nacional de 2017 y dos subcampeonatos.

“No estoy resentido con mi salida de Alianza Lima, es cierto que no me quedé conforme con la forma que me tocó salir pero esto es parte del fútbol”, afirmó ‘Cachito’.

Por otra parte, reveló que ya con anterioridad se ha había planteado la opción de una posible no renovación. “Cuando pasan cosas buenas o malas, siempre termino diciendo que esto es fútbol. No me sorprendió tanto en lo personal porque me puse en ambos escenarios, lo tomé como vino y la vida continúa”, expresó Ramírez.

El volante de 25 años se coronó campeón con Alianza Lima en el 2017 al mando de Pablo Bengoechea. Además, fue parte de las dos últimas finales de la Liga 1.

Sport Boys tiene planificado enfrentar tres encuentros amistoso en Argentina: el sábado 11 de enero ante Newll’s Old Boys, el lunes 13 ante Rosario Central y el miércoles 15 contra Central Córdoba.