River Plate se perfiló favorito ante sus contrincantes durante las últimas ediciones de la Copa Libertadores y muchos aseguran que este 2020 no sería la excepción, sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo recibió alerta por enfrentarse a Binacional en la fase de grupos del certamen, ¿la razón? la altura de Juliaca.

‘Olé’ unos de los medios más importantes de Argentina le dedicó una nota de advertencia al club millonario luego de anunciar que el Poderoso del sur será local en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado en Juliaca a 3.825 metros.

“Prepárense para la altura”, inicia el mensaje del medio en mención, tras confirmarse que el recinto puneño será reestructurado y tendrá la iluminación establecida por la Conmebol para ser escenario de la competencia en la que Binacional tendrá el grupo más complicado.

Medio argentino advierte a River Plate luego de conocer que Binacional será local en la altura de Juliaca

“Si en los 3.640 metros de La Paz dicen que la pelota no dobla, habrá que cruzar los dedos, entonces, y rezar que la redonda no explote en la altura de Juliaca... Porque ya no quedan dudas de que River Plate jugará ante Binacional, el 7 de abril por la fase de grupos de la Libertadores 2020, en los 3.825 metros sobre los que se erige el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina”, expresó Olé.

“Con este asunto definido, River Plate tendrá que inhalar profundo y mantener el aire en los pulmones durante un largo rato... Porque en la fase de grupos deberá escalar 6.675 metros, sumando la visita a Binacional y a Liga de Quito. Respiren profundo y aguanten”, agregó la nota.