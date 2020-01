Legado Lima 2019 en manos del MTC

El Poder Ejecutivo emitió el decreto de urgencia (DU) que establece medidas para la gestión, mantenimiento, operación, disposición, monitoreo y sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos de Lima 2019.

Dicho decreto, que lleva las firmas del presidente de la República, Martín Vizcarra; del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, faculta y autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones –donde se encuentra adscrito hoy el proyecto especial– para conducir las actividades del Legado Lima 2019; así como la gestión, mantenimiento, operación, monitoreo, disposición y sostenibilidad de los bienes muebles e inmuebles construidos, intervenidos y/o adquiridos para los juegos, por dos años renovables.

Dicha decisión no cayó nada bien a las federaciones nacionales, quienes no ocultaron su molestia. “Tenemos que alzar la voz de protesta, no puede ser posible, venimos trabajando diariamente por el bien del deporte. No es justo que el legado pase de mano en mano. Debería ser el Ministerio de Educación (MINEDU) quien esté a cargo”, señaló Gustavo Cárdenas, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

Por su parte, Gianni Delucchi, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Hockey, aseguró que insistirán en reunirse con el presidente Vizcarra. “Estoy en contra. Darle dos años más de vida a COPAL no tiene sentido. Vamos a ver qué pasa ahora. Le están dando libre disponibilidad de todo a COPAL. Además, nos siguen cobrando por el uso de las instalaciones. Vamos a seguir solicitando la reunión con el presidente, yo creo que es una falta de respeto que no nos haya dado la reunión, nos ha ninguneado”.

¿Sabía que...?

- Sedes. Dentro del legado se encuentran la Videna, Polideportivo Villa El Salvador, Complejo de Villa María del Triunfo, Centro de Alto Rendimiento de Surf – Punta Rocas, Complejo Panamericano Costa Verde, entre otros.