Supercopa de España 2020: horarios, canales y dónde ver los partidos de semifinales

VER EN DIRECTO la semifinal por la Supercopa de España 2020, que se jugarán este miércoles 8 y jueves 9 de enero en Arabia Saudita. La llave clasificatoria para la gran final la abrirá el Real Madrid vs Valencia, mientras que al día siguiente se disputará el Barcelona vs Atlético Madrid.

En esta nota conocerás toda la información sobre qué canales transmitirán EN VIVO estos partidos y los horarios, según tu región. Entérate de estos detalles para que no te pierdas ninguno de los pormenores de la semifinales por la Superpoca de España 2020, que también podrás seguir desde La República.

Los cuatro equipos españoles buscarán su pase a la final de la Supercopa de España, que se jugará este domingo 12 de enero de 2020 a las 13:00 p.m. (hora peruana) en el estadio King Abdullah Sports City.

¿Cuándo se juega la semifinal de la Supercopa de España 2020?

La semifinal de la Supercopa de España 2020 está dividido en dos llaves que se realizarán en las siguientes fechas:

Real Madrid vs Valencia: Miércoles 8 de enero de 2020 (Estadio King Abdullah Sports City)

Barcelona vs Atlético Madrid: Jueves 9 de enero de 2020 (Estadio King Abdullah Sports City)

¿Cuáles son los horarios de la semifinal de la Supercopa de España 2020?

Real Madrid vs Valencia: Horarios según cada país

Perú: 14:00 p.m.

México: 13:00 p.m.

Colombia: 14:00 p.m.

Argentina: 16:00 p.m.

Chile: 16:00 p.m.

España: 20:00 p.m.

Barcelona vs Atlético Madrid: Horarios según cada país

Perú: 14:00 p.m.

México: 13:00 p.m.

Colombia: 14:00 p.m.

Argentina: 16:00 p.m.

Chile: 16:00 p.m.

España: 20:00 p.m.

¿Qué canales transmitirán la semifinal de la Supercopa de España 2020?

Los partidos por la semifinal de la Supercopa de España, de enfrentarán a los equipos de Valencia vs Real Madrid y Barcelona vs Atlético Madrid, los podrás ver EN VIVO a través de los siguientes canales, según tu región:

DirecTV Play Deportes

DirecTV Sports Perú

DirecTV Sports Colombia

DirecTV Sports Argentina

Bet 365

Sky HD

Blue To Go Video Everywhere

Movistar+

Movistar Liga de Campeones

Mitele Plus