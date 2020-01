PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO ONLINE | GRATIS STREAMING | se enfrentan este miércoles 8 de enero, desde el Parque de los Príncipes, a partir de las 3:05 p.m. (horario peruano) por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia. La transmisión de este partido está a cargo de ESPN 2 y beIN Sports. Para que no te pierdas este duelo, La República Deportes te llevará la cobertura minuto a minuto del partido, con los goles, jugadas, incidencias y el resumen.

PSG vs. Saint-Étienne: antesala del partido

PSG y Saint-Étienne protagonizarán uno de los tres duelos restantes correspondientes a los cuartos de final de la Copa de la Liga francesa. El primer partido de esta etapa, entre Reims y Estrasburgo, campeón vigente, terminó con victoria para el primero por penales.

El cuadro parisino arriba a esta ronda luego de superar en la fase previa al modesto Le Mans, de la segunda división francesa, por 4-1. Con el campeón actual fuera de la competencia, PSG es amplio favorito para quedarse con un nuevo título y estirar así su ventaja como el mayor ganador de este torneo (posee 8 campeonatos).

Salvo las ausencias de Abdou Diallo, Presnel Kimpembe y Thiago Silva, anunciadas por el propio entrenador, todo hace indicar que Tuchel no se guardará nada y pondrá toda la carne en el asador para asegurar el triunfo. El año pasado, el poderoso equipo capitalino fue sorprendido en esta misma instancia por el Guingamp, en un duelo también disputado en el Parque de los Príncipes.

En el lado opuesto, Saint-Étienne accedió a este partido tras imponerse al Nimes Olympique en octavos. El equipo verdiblanco tuvo un debut auspicioso este 2020 con su victoria por 3-0 sobre Bastia-Borgo, por otra competencia, aunque la intensidad de dicho rival está lejos de poder equipararse con la del vigente monarca de la Ligue 1.

Con Miguel Trauco entre los convocados, el equipo del Loira busca dar el golpe y soñar con conquistar nuevamente el codiciado trofeo, que solo pudo alcanzar una vez en su historia, el año 2013.

PSG vs Saint Etienne EN VIVO: posibles formaciones

PSG: Rico, Dagba, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Paredes, Sarabia, Mbappé, Icardi, Neymar.

DT: Thomas Tuchel

Saint-Étienne: Ruffier, Perrin, Debuchy, Palencia, Fofana, Boudebouz, Dioussé, Nordin, Camara, Khazri, Abi.

DT: Claude Puel

PSG vs. Saint-Étienne: últimos partidos de Les Parisiens

- Linas Monthléry 0-6 PSG | Copa de Francia

- PSG 4-1 Amiens | Ligue 1

- Le Mans 1-4 PSG | Copa de la Liga

- Saint-Étienne 0-4 PSG | Ligue 1

- PSG 5-0 Galatasaray | Champions League

PSG vs. Saint-Étienne: últimos partidos de Les Verts

- Bastia-Borgo 0-3 Saint-Étienne | Copa de Francia

- Estrasburgo 2-1 Saint-Étienne | Ligue 1

- Nimes 1-2 Saint-Étienne | Copa de la Liga

- Saint-Étienne 0-4 PSG | Ligue 1

- Wolfsburgo 1-0 Saint-Étienne | Europa League

PSG vs. Saint-Étienne: últimos cruces entre ambos

- Saint-Étienne 0-4 PSG | Ligue 1

- Saint-Étienne 0-1 PSG | Ligue 1

- PSG 4-0 Saint-Étienne | Ligue 1

- Saint-Étienne 1-1 PSG | Ligue 1

- PSG 3-0 Saint-Étienne | Ligue 1

Existe una apabullante ventaja en el historial reciente para el PSG sobre su rival de turno. De hecho, para encontrar la última victoria del Saint-Étienne sobre los parisinos, había que remontarse al año 2012, cuando vencieron 2-1 en partido por la Ligue 1.

PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO: horarios del duelo por la Copa de la Liga de Francia

Para que no te pierdas el PSG vs. Saint-Étienne, revisa la lista de horarios de acuerdo a la región en la que te encuentres.

México: 2:05 p.m.

Perú: 3:05 p.m.

Colombia: 3:05 p.m.

Ecuador: 3:05 p.m.

Estados Unidos (Florida, Whasington D. C., Nueva York y Miami): 3:05 p.m.

Bolivia: 4:05 p.m.

Venezuela: 4:05 p.m.

Argetina: 5:05 p.m.

Brasil: 5:05 p.m.

Chile: 5:05 p.m.

Paraguay: 5:05 p.m.

Uruguay: 5:05 p.m.

España: 9:05 p.m.

PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO: canales del duelo por la Copa de la Liga de Francia

ESPN 2 será el canal que transmitirá el PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO. Si no estás en el Perú, puedes consultar la guía de canales para saber qué señal sintonizar en tu televisor. En caso no tengas acceso a uno, puedes seguir este encuentro a través de la señal que La República Deportes pondrá a tu disposición GRATIS por Internet.

Argentina - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil - DAZN

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN Play Sur

Costa Rica - ESPN Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

México - ESPN Play Norte

Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Estados Unidos - beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS