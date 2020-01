Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: fecha, horario, alineación y guía de canales por la Supercopa

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO ONLINE | GRATIS STREAMING | se enfrentan este miércoles 8 de enero, desde el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, a partir de las 2:00 p.m. (horario peruano) por la semifinal de la Supercopa de España vía DirecTV Sports.

La transmisión de este partido está a cargo de ESPN 2 y beIN Sports. Para que no te pierdas este duelo, La República Deportes te llevará la cobertura minuto a minuto del partido, con los goles, jugadas, incidencias y el resumen.

El Valencia y el Real Madrid se disputan el miércoles (16h30 GMT) en Yedá (Arabia Saudita) una plaza en la final de la Supercopa de España, en su primer año con formato de ‘final four’, en un partido marcado por las bajas en ambos en equipos.

En este nuevo formato del torneo participan los dos primeros de la liga española (Barcelona y Atlético Madrid) y los dos finalistas de la Copa del Rey, que en este caso eran Valencia, que fue campeón, y el equipo azulgrana.

Debido a que el Barcelona era campeón de liga y también finalista de la Copa del Rey, la cuarta plaza debía ir a uno de los dos semifinalistas de este último torneo, Betis o Real Madrid. El equipo de Zinedine Zidane se ganó el lugar al tener un mejor historial en la Copa del Rey que el Betis.

El ganador de este encuentro entre Valencia y Real Madrid se enfrentará en la final al vencedor del partido que el jueves medirá al Barcelona con el Atlético Madrid.

Valencia tratará de regalar a su afición un primer trofeo en este 2020, tras un inicio de temporada algo convulso.

