Con la esperanza de encontrar un lugar en el Santos FC, Christian Cueva retornó a Brasil -después de casi tres meses- para integrarse a la temporada 2020 del club en el cual perdió su lugar debido a temas extradeportivos.

Este miércoles temprano, el volante de la selección peruana dejó el territorio inca y fue rumbo a Sao Paulo para ponerse a disposición del entrenador Jesualdo Ferreira, quien reemplaza la plaza que dejó Jorge Sampaoli, en el Santos de Brasil.

Como era de esperarse, una de las primeras interrogantes que le hicieron al DT portugués en su presentación fue la situación de Christian Cueva, sin embargo, Ferreira se mostró escueto con el tema y no quiso referirse a la polémica en la que se vio envuelto ‘Aladino’.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso”, expresó Jesualdo Ferreira.

Ante la ausencia de ofertas, Christian Cueva se unirá a la pretemporada de Santos.

Por su lado, Christian Cueva se mostró entusiasmado con su regreso al Santos FC y manifestó que tiene la intención de recuperar su mejor versión. "Estoy con ganas, muy bien y feliz”, sostuvo antes de partir hacia Brasil.

Asimismo, dejó en claro que no piensa en otra cosa que no sea recuperar ritmo, aún así se trata de la selección peruana. “Vamos a ver cómo van las cosas. Quiero enfocarme en lo mío. La idea es jugar", declaró a América Deportes.