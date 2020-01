La Libertad. El recientemente campeón con Liverpool de Uruguay, Diego Guastavino, ya se encuentra en Trujillo para jugar por Carlos A. Mannucci y hoy desde muy temprano se pondrá a las órdenes del técnico Juan Manuel Llop para sumarse a la pretemporada.

“Contento de volver a Perú, es un lindo desafío que tengo por delante. Una nueva institución y espero aportar para el bien del equipo y que sea un año de éxito. La idea es tratar de dejar una huella. Vengo con mucha ilusión y expectativa. Me ilusiona estar aquí y ponerme bien para el inicio del torneo”, señaló el uruguayo.

PUEDES VER Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: rivales y fechas confirmadas de las presentaciones oficiales

Para Guastavino este será su segundo club que juega en el Perú, el primero fue Universitario.

“Me siento muy identificado con lo que es Universitario, quizás un tiempo atrás no era la idea volver a Perú a otro club, pero las cosas van cambiando y uno va tomando decisiones. He pensado lo que será enfrentar a mi ex equipo, va a ser especial, pero bueno, en ese partido tratar de dejar el sentimiento de lado y jugar, pero ya llegará el momento”, sostuvo.

Luego el uruguayo agregó: “Ahora conocer a los compañeros, al cuerpo técnico y de parte nuestra contagiar al hincha de Mannucci para que nos acompañe en un año largo y que habrán buenos momentos y el apoyo para conseguir cosas importantes y poner al club en un torneo internacional y pelear arriba, que es el sueño de todos”.