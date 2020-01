VER EN DIRECTO Real Madrid vs. Valencia | VER EN VIVO la Supercopa de España | Real Madrid mide fuerzas ante Valencia en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. El choque entre ambas escuadras está pactado para las 8:00 pm (España) y 2:00 pm (Perú). La transmisión para televisión estará a cargo de DirecTV Sports / Movistar+ / Mitele Plus.

Real Madrid vs. Valencia: pronostico

Partido de pronóstico favorable para Real Madrid, pese a que Valencia estuvo a punto de ganar en el último encuentro entre ambas escuadras. No obstante, el equipo de Zidane se encuentra ahora mismo a un gran nivel y con el objetivo de alcanzar la final de esta renovada Supercopa de España.

En cuanto al al historial de enfrentamientos, el Real Madrid sale ligeramente favorecido en sus duelos directos contra el Valencia, aunque en los dos últimos antecedentes, el equipo blanco no fue capaz de superar al cuadro Che fuera de casa, pese a que ahora el Valencia tampoco juegue en Mestalla.

Real Madrid vs. Valencia historial

Valencia 1 – 1 Real Madrid (Liga Santander, 15/12/2019).

Valencia 2 – 1 Real Madrid (Liga Santander, 03/04/2019).

Real Madrid 2 – 0 Valencia (Liga Santander, 01/12/2018).

Valencia 1 – 4 Real Madrid (Liga Santander, 27/01/2018).

Real Madrid 2 – 2 Valencia (Liga Santander, 27/08/2017).

Hora del partido Real Madrid vs. Valencia

- Real Madrid vs. Valencia en Perú: 2:00 pm

- Real Madrid vs. Valencia en Ecuador: 2:00 pm

- Real Madrid vs. Valencia en Colombia: 2:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en México: 1:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Argentina: 4:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Uruguay: 4:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Chile: 4:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Paraguay: 4:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Bolivia: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Venezuela: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Brasil: 4:00 p.m

- Real Madrid vs. Valencia en España: 8:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valencia en Italia: 8:00 p.m.

Real Madrid vs. Valencia hora en Perú

Si te encuentras en Perú y quieres seguir el partido EN VIVO Real Madrid vs. Valencia tendrás que tener DirecTV Sports. Dicha empresa de televisión tiene todos los derechos para transmitir los 90 minutos de juego de la Supercopa de España 2020.

- Real Madrid vs. Valencia vía DirecTV Sports

Real Madrid vs Valencia: canales de TV

Si quieres ver el partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO por televisión debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres. Por ejemplo DirecTV, beIN Sports, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones.

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

España Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela