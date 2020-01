“¿Se esperan 60 mil hinchas en San Siro? Lo mínimo que quiero son 70 mil, si no, no juego”, advirtió Zlatan Ibrahimovic acrecentando la expectativa por su debut en esta nueva etapa dentro del AC Milan, un estreno que no resultó como el astro sueco lo había pensado.

Con Ibrahimovic vistiendo nuevamente la camiseta ‘rossonera’ luego de 2 794 días, el Milan solo pudo empatar sin goles ante la Sampdoria por la jornada 18 de la Serie A de Italia. El encuentro se inició con Zlatan en el banco de suplentes, con todos los ojos puestos en cada movimiento suyo, esperando alguna señal que indique que el momento de verlo en el campo había llegado.

Finalmente, el instante esperado llegó a los 10 minutos de la segunda mitad. El delantero de 38 años reemplazó al polaco Piatek para recibir una larga ovación de la hinchada y comandar la búsqueda del tanto que les fue esquivo durante el primer tiempo. Sin embargo, la presencia del sueco no cambió el partido, pese a que dio muestras de buen fútbol, no pudo concretar muchas opciones de gol, más allá de un cabezazo que el defensa Omar Colley salvó sobre la línea. Milan igualó de local sin goles y se mantiene en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 22 unidades.

En tanto, el otro equipo de la ciudad tuvo mejor suerte en su encuentro correspondiente. El Inter derrotó por 3-1 en condición de visita al Napoli. El triunfo ‘negriazul’ llegó con anotaciones de Romelu Lukaku (x2) y Lautaro Martínez.