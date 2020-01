Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: cuándo, a qué hora, cómo y dónde ver Copa de la liga inglesa

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO | Ver Manchester United vs. Manchester City Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | ESPN | HOY se desarrolla (EN DIRECTO vía ESPN) la primera semifinal de la Copa de la Liga Inglesa desde las 15:00 horas (Perú) en Old Trafford.

Este partido por la Copa de la Liga Inglesa tiene lugar en el Old Trafford. El duelo Manchester United vs. Manchester City se desarrollará a través de ESPN y puedes seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, goles y resultado a través de La República Deportes.

Con casi nulas posibilidades de revalidar el título de la Premier League, el Manchester City desea al menos conservar las dos copas nacionales logradas la histórica pasada temporada, comenzando por este martes con un derbi frente al United en las semifinales de la Copa de la Liga.

La 'Carabao Cup', nombre de la bebida energética tailandesa que patrocina el torneo desde 2017, es el menos prestigioso de las tres competiciones a las que aspira aún el City, junto a la FA Cup y a la Liga de Campeones.

No obstante, un título en la final que se disputará el 1 de marzo, frente a Aston Villa o Leicester, los otros dos semifinalistas, permitiría al equipo entrenado por Pep Guardiola seguir añadiendo trofeos en las vitrinas del Manchester City.

El enfrentamiento en semifinales frente al Manchester United supone también una prueba de fuego para el City, cuya derrota por 2-1 contra el eterno rival hace un mes significó el principio del fin de los ‘citicens’ en la Premier League, donde se encuentras terceros a 14 puntos del líder Liverpool, que además tiene un partido menos.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ESPN: las palabras de Guardiola

“El encuentro será bastante parecido”, ha anunciado Guardiola, cuyo equipo se vio sorprendido por las rápidas transiciones de ataque del United, sobre todo en la primera parte.

“Evidentemente será diferente a Old Trafford, pero es un equipo hecho para correr. Cuando pueden correr, son uno de los mejores equipos y no sólo de Inglaterra”, insistió el técnico del Manchester City, que destacó a hombres como Daniel James, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Anthony Martial o Jesse Lingard por su velocidad.

“Hace falta que estemos preparados para esto y que limitemos el número de errores en la construcción”, dijo el técnico del Manchester City, añadiendo que preferiría que el partido se pareciera más a la segunda mitad de Old Trafford, donde su equipo dominó más la pelota y tuvo numerosas ocasiones.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ESPN: las palabras de Solskjaer

Pese a su errática marcha en la Premier League (5º con 31 puntos), el United siempre responde en los grandes partidos, derrotando a Chelsea, Leicester, Tottenham y City y siendo el único equipo en Inglaterra que no ha perdido esta temporada con el intratable Liverpool (que se dejó sus únicos dos puntos del curso contra los Diablos Rojos).

“Siempre queremos ganar trofeos y ahora estamos muy cerca”, declaró el técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer, que espera que su equipo de una buena imagen como en el partido de la Premier.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ESPN: ¿En qué canales transmiten la Copa de la liga inglesa?

Para poder seguir el partido Manchester United vs. Manchester City EN VIVO debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, ESPN Play, entre otros.

- Argentina ESPN Play Sur

- Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil DAZN

- Canadá DAZN

- Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica Sky HD

- República Dominicana Sky HD, RUSH

- Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- El Salvador Sky HD

- Guatemala Sky HD

- Italia Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

- México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Puerto Rico RUSH

- España DAZN

- Reino Unido BT Sport Ultimate, BBC Radio Manchester, BT Sport 1, BT Sport Live

- Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, NBCSports.com, NBCSN, UNIVERSO, SiriusXM FC

- Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ESPN: ¿A qué hora transmiten la Copa de la liga inglesa?

Para poder seguir el partido Manchester City vs. Manchester United EN VIVO a través de estos horarios:

- Manchester United vs. Manchester City en México: 2:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Perú: 3:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Ecuador: 3:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Colombia: 3:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Bolivia: 4:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Venezuela: 4:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Argentina: 5:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Uruguay: 5:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Chile: 5:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Paraguay: 5:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Brasil: 5:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en España: 9:00 p.m.

- Manchester United vs. Manchester City en Italia: 9:00 p.m.