El fútbol argentino demostró que sus competiciones están bajo la capa de la igualdad. Recientemente en la liga femenina que organiza la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se dio a conocer el fichaje de Mara Gómez, que se convirtió en la primera jugadora trans en sumarse a un equipo de Primera División.

El Club Villa San Carlos fue quien sumó a su plantel a la delantera de 22 años de edad proveniente de Las Malvinas. Mara Gómez asume un nuevo reto luego de ser goleadora de la Liga Amateur Platense.

“En el primer día de pretemporada, las futbolistas Ludmila Angeli y Mara Gómez fueron presentadas con el plantel y entrenaron a la par del grupo”, escribió el club en su cuenta de Twitter.

Según el portal argentino TN, la delantera trans jugó con la camiseta de la UOCRA en la Liga Chascomunense (2017). En otra etapa de su carrera se puso los colores de Defensores de Cambares. Hoy da el salto a la profesional y tendrá la oportunidad de jugar en la Primera División del fútbol argentino.

¿Qué piensa Mara Gómez sobre este nuevo reto? La nueva adquisición de Villa San Carlos resaltó que en sus anteriores equipos no tuvo ningún inconveniente por su opción sexual. “En todo los clubes en los que estuve me trataron muy bien. Nunca me sentí excluida de un plantel. Todos tenemos el mismo trabajo”, manifestó para El Día.