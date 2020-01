Gonzalo Godoy seguirá su carrera en Bolivia tras jugar tres años en Alianza Lima

Gonzalo Godoy será nuevo jugador de The Strongest de Bolivia tras militar las últimas tres temporadas en Alianza Lima. El defensa uruguayo de 31 años, quien logró un título nacional y dos subcampeonatos con el club blanquiazul, reforzará al club más laureado y ganador del fútbol boliviano.

“En cuanto a los refuerzos ya tenemos a Gonzalo Castillo de Uruguay que ya firmamos contrato con él y también está Gonzalo Godoy, de Uruguay, que viene del equipo de Alianza Lima. Veremos como nos resulta pero por las buenas referencias que tenemos vamos a salir adelante con ellos”, dijo Inés Quispe, presidenta de The Strongest en entrevista con el programa Panamericano Deportivo de Bolivia.

Gonzalo Godoy

Godoy, de 31 años, llegó a Alianza Lima en 2017 por pedido de Pablo Bengoechea procedente de Sud América de Uruguay y tendrá su primera experiencia en Bolivia tras jugar en Chile y Turquía.

Gonzalo Godoy y su mensaje de despedida

Gonzalo Godoy se despidió hace unos días de Alianza Lima mediante una conmovedora carta en su cuenta de Instagram donde agradeció al club, hinchas y compañeros por su apoyo incondicional. Además, recalcó que una lesión le impidió volver a su estado físico y jugar los últimos meses.

“Llegué en 2017, lleno de ilusiones a un equipo al que me dijeron que tenía la maldición y que nadie quería venir. Incluso molestaban con el quino que no sabía lo que era, hasta que me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa, que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo”, escribió.

"Alianza está más allá de un jugador, un dirigente, Alianza es corazón. Ahora a alentar como un hincha más y sobre todo a sufrir como ustedes eso es lo más lindo porque cuando se gana se goza más”, concluyó.