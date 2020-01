Universitario de Deportes luchará por salir campeón en el 2020, algo que le ha sido ajeno en los últimos seis años. No obstante, el futbolista uruguayo Pablo Lavandeira, no será tomado en cuenta por los cremas.

Lavandeira llegó procedente de Municipal a Universitario de Deportes a mediados de 2018 para ayudar a los merengues a no descender. El uruguayo fue más que una mano de ayuda para la U, se volvió en uno de los referentes del equipo.

A pesar de no haber tenido el mejor 2019 debido a sus lesiones e irregularidad, no se consideró que Lavandeira podría no continuar en Universitario de Deportes. Sin embargo, el uruguayo tendrá que probar destino en el Audax Italiano del fútbol chileno.

Pablo Lavandeira no seguirá en Universitario.

“Info desde Chile: Pablo Lavandeira será jugador de Audax Italiano. Tremendo profesional, mucha calidad, y poco valorado (es mi opinión) en la U durante los últimos meses. Tal vez no merecía irse así, sin al menos un adiós cuando él luchó, por cuenta propia, por su nacionalización”, informó el periodista Gustavo Peralta a través de Twitter.

Pablo Lavandeira dejará el Perú tras cinco años jugando en el campeonato local. El exfutbolista crema vestirá la camiseta del Audax Italiano, donde enfrentará a Cusco FC por la Copa Sudamericana 2020.