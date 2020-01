Kimbherly Flores, 29 años, natural de Collique, ingeniera, entrenadora, futbolista, amante de Universitario y campeona del torneo femenino, dirige la revolución del deporte rey femenino en el país con nueve años de trayectoria. Sin embargo sabe que el camino para ser vista tardará mucho más, mientras tanto escribe con los pies su propia historia; la cual siempre estará ligada a Edison Flores, su hermano.

¿Cómo empieza tu pasión por el fútbol?

Yo juego desde pequeña pero mi hermano (Edison Flores) es el que nos ha inculcado más el fútbol. Mi carrera empezó hace nueve años. Me presenté en Universitario y gracias a Dios quedé. Estuve un tiempo en Boys y luego en Colombia Perú. Ahora volví a la ‘U’.

¿Cómo llegaste a la U?

Yo siempre jugaba porque me gustaba el fútbol pero no tenía posibilidades de ir a una academia porque mis papás eran muy humildes en ese entones y Edison sabía que lo buscaba y me dijo que había una convocatoria, así empecé.

¿Qué has sacrificado por jugar?

Hubo un tiempo en el que dejé de lado mis estudios porque me programaban entrenamientos en esos horarios y faltaba mucho. Pero no dejé de estudiar y pude terminar mi carrera. Soy ingeniera de sistemas.

Entonces ¿no te dedicas solo a jugar?

Nosotras no vivimos del fútbol. No podríamos hacerlo y he buscado la forma para no dejarlo. Soy ingeniera de sistemas, pero me dedico más al fútbol. Soy entrenadora de mi propia academia.

¿Te han criticado por jugar fútbol?

Yo tenía que decir que me voy a jugar vóley porque siempre influía mucho lo que decía la gente y trataba de jugar lejos para que no hagan feos comentarios.

Ya en tu carrera, ¿te han ofendido?

Estaba acompañando a un equipo y la gente me decía “juega despacio porque estás jugando con chicas” ¿y nosotras qué somos? es algo que la gente no entiende. Nosotras nos hemos esforzado mucho para llegar a donde estamos.

Pensado en la Copa Libertadores, ¿crees que Universitario tiene condiciones de competir?

Si el equipo se lo propone va a llegar a mucho más, queremos dejar en alto el nombre de Perú, nada es imposible. El objetivo siempre fue llegar a la Copa Libertadores. Éramos conscientes que iba a ser difícil pero lo logramos.

¿Cómo sientes que fue organización del torneo femenino?

Considero que este campeonato ha sido muy duro, muchas personas hicieron el esfuerzo para venir desde provincia y el torneo era muerte súbita. Creo que debieron organizar mejor. Jugar en la mañana o empezando la tarde nos choca porque en esta temporada hay mucho sol y jugamos en grass sintético y eso influye mucho en nuestro desarrollo como futbolistas.

¿Por qué es tan marcada la diferencia en el fútbol femenino y masculino?

Nosotras somos conscientes que de la noche a la mañana no nos van a caer las cosas y jamás pedimos que nos den un sueldo como a ellos. Solo la atención que merecemos con las canchas, a nosotras también nos afecta el sol, nosotras también nos queremos cuidar, a nosotras también nos gustaría entrenar todas con el mismo uniforme.

Y espero que poco a poco se dé. Al menos en Universitario hay un cambio pero todavía falta mucho. Hace meses cuando llegué al entrenamiento con Cindy (Novoa) no había uniformes, lo manifestamos en redes sociales y las cosas mejoraron pero no como las chicas lo merecen. Espero que en lo posterior nos tomen importancia durante el año y no solo en la recta final cuando disputamos el título.

La realidad del fútbol femenino se evidencia con los contratos y los sueldos..

Muchas de nosotras no tenemos sueldos y no vivimos del fútbol. Vemos otras cosas. No necesitamos grandezas solo que se reconozca que también somos deportistas.

Aun el equipo salió campeón del fútbol femenino

Nosotras no le hacemos daño a nadie, solo nos enfocamos en mejorar pero el apoyo es importante. Nuestra clave era ser unidas y no escuchar los comentarios negativos. Lo que hicimos ha sido más que todo por nosotras mismas y por la hinchada que estuvo pendiente del equipo.

Todos los partidos fueron importantes pero los de Alianza se vivieron más…

La motivación de la gente ayudó cuando sentía que no podía y por eso busqué la forma para no dar ninguna ventaja al rival. Fue muy emocionante jugar y ganar.

¿Por qué defensora?

Empecé sin posición. Cuando fui a la convocatoria me probaron de delantera pero me siento más cómoda en la defensa y gracias a unos partidos de prueba quedé ahí.

Aparte de Edison, ¿cuál es el seleccionado que más te gusta?

Alberto Rodríguez es el que más me ha motivado y no solo su carrera futbolística pues he tenido la oportunidad de hablar pocas palabras con él, me parece una persona correcta y dedicada.

¿Qué opinas de aquellos futbolistas que son reincidentes en temas de indisciplina y falta de compromiso?

Mucha de nosotras quisiéramos tener ese apoyo que ellos tienen. Y no sé si es por su mala cabeza o porque no se sienten felices con lo que hacen, como futbolistas sabemos que tenemos que cuidarnos y hacer sacrificios y si no quieren eso tal vez deben dedicarse a otra cosa.

¿Qué te depara este 2019?

Yo me pienso quedar en la U por mucho tiempo y espero que el club también lo quiera. No tengo interés de irme a otro lado. Ya empezamos algo y queremos terminarlo en la Libertadores.

¿Es una ventaja tener cerca a Edison?

Sí, porque él siempre está pendiente de nosotras es el único que está pendiente y si con eso puede ayudarnos lo agradecemos, bienvenido sea.

¿Te incomoda que siempre te señalen por tu relación con Edison a pesar que ya tienes una larga carrera?

No me molesta que me digan que soy la hermana de tal… porque yo siento mucho orgullo y admiración por él. Pero siento que lo que hice en mi carrera me he ganado un nombre propio por mi esfuerzo y los nueve años en el fútbol.