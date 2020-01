Juventus vs. Cagliari EN VIVO: cuándo juega Cristiano Ronaldo, horario, alineación, canal TV y dónde ver

TRANSMISIÓN EN VIVO Juventus vs. Cagliari | Ver Juventus vs Cagliari Gratis por Internet | TRANSMISIÓN ONLINE TV | Se enfrentan este lunes 6 de enero (EN DIRECTO vía ESPN) por la Serie A.

Juventus chocará ante Cagliari sabiendo que Inter y Lazio están a la carga de la primera posición de la liga. El conjunto celeste logró un triunfo in extremis en su visita a Brescia por 2-1 que permite al equipo romano consolidarse en la tercera plaza de la Serie A.

La Roma (4ª) perdió 2 a 0 en casa contra el Torino (9º), que ganó en el Olímpico con un doblete de Andrea Belotti (45, 86 de penal), con lo que queda descolgado a cuatro puntos de sus vecinos de la Lazio. Juventus sabe que para afianzarse en el primer lugar debe vencer a toda costa al Cagliari.

Juventus vs. Cagliari EN VIVO: ¿Qué canal transmitirá el partido de la Serie A?

Para seguir el duelo Juventus vs. Cagliari EN VIVO tendrás que engancharte a la señal de ESPN en Latinoamérica. A continuación la lista de canales de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina, Serie A Pass

- Bélgica: Once Sports 1 Bélgica

- Bolivia: Pase Serie A, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Pase Serie A, Rai Italia Sud America, DAZN

- Canadá: Rai Italia Nord América, DAZN, TLN

- Chile: ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America

- China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: Rai Italia Sud América, ESPN2 Colombia, Serie A Pass, ESPN Play Sur

- Costa Rica: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN Norte

- Cuba: ESPNPlay Caribbean

- Dinamarca: Esfuerzo deportivo

- Ecuador: Pase Serie A, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, Rai Italia Sud America

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

- Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

- Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte, Pase Serie A

- Internacional: Bet365

- Italia: NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, Sky Calcio 2, Sky Supercalcio HD

- Japón: Sukachan 1, SKY PerfecTV LIVE

- México: Pase Serie A, ESPN México, Rai Italia Nord America, ESPN Play Norte

- Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte, Pase Serie A

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Serie A Pass

- Perú: Pase Serie A, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Sport TV3, Sport TV EN VIVO

- Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, Rai Italia Nord America

- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar +

- Suecia: C Más Fotball, C Más Jugar

- Suiza: TeleClub Sport Live

- Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

- Estados Unidos: ESPN +, Rai Italia Nord America

- Uruguay: Rai Italia Sud America, Serie A Pass, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America, Serie A Pass

Juventus vs. Cagliari EN VIVO: Horario de transmisión por la Serie A

Para seguir el duelo Juventus vs. Cagliari EN VIVO tendrás que engancharte a la señal de ESPN en Latinoamérica. A continuación la lista de horarios:

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 09.00 a.m.

Estados Unidos: 09.00 a.m. (ET) / 6.00 a.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 p.m.