Alianza Lima se quedará con Steven Rivadeneyra para le temporada 2020. El exgolero de Municipal logró desvincularse de Deportivo Binacional para llegar a La Victoria a cubrir el espacio dejado por Pedro Gallese.

Rivadeneyra encontró la forma de desvincularse de Binacional para llegar a Alianza Lima y compartir vestuario con Leao Butrón, de quien señaló “es un arquero muy profesional, me gusta como se para debajo de los tres palos, la voz de mando. Me gusta muchísimo”.

"Lo he seguido en selección, en San Martín, en Alianza Atlético de Sullana y Melgar. Siempre he visto su progreso”, sostuvo Steven Rivadeneyra para Diario Libero sobre Leao Butrón.

“Quién sabe. El destino es incierto y en cualquier momento se puede dar como quizá no. Cuando me vinieron con la propuesta el año pasado fue lo primero que pensé, y me gustaría porque es un arquero del cual aprendes mucho”, aseveró sobre la posibilidad de compartir vestuario con Leao Butrón en Alianza Lima.