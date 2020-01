Vinícius sobre presión en el Real Madrid: “Aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada”

A sus 19 años, sabe que todas las miradas están sobre él cada vez que entra al campo. Vinícius Junior sabe que no la tiene fácil y menos en un equipo como el Real Madrid. Pese a las críticas por su falta de gol, el jugador brasileño quiere ganarse la confianza de Zidane y demostrar que tiene mucho fútbol en sus botas.

En una entrevista a la revista brasileña Placar, el extremo se refirió a su actualidad en el equipo español: “Marcelo me lo advirtió, aquí un día eres Pelé y al otro día no juegas”. También comentó que los nervios son su punto débil y se refirió a una particularidad en su debut con el Flamengo, donde compartió con Paolo Guerrero.

“Parezco tranquilo, pero me pongo muy nervioso. Cuando debute en Flamengo no quería tocar la pelota, me moría de miedo”. El jugador sabe que es objeto de críticas por su falta de gol, pero el deja que las cosas “sucedan de manera natural”.

La hinchada del Real Madrid espera que el futbolista pueda ser decisivo y que muestre todo su potencial en el campo, por su parte, Vinícius sabe que tiene que convencer a Zidane para ser titular. Mientras tanto sigue trabajando para tener minutos en la Supercopa de España.

Rendimiento de Vinícius en la presente temporada con el Real Madrid

El extremo izquierdo lleva 16 partidos con el conjunto blanco entre Liga y Champions League. Vinícius ha marcado para el Real Madrid en cada competición. Contra Osasuna en Liga y contra el Brujas en Champions.

Amigo del ‘Guerrero’ peruano.

Vinícius compartió vestuario con Paolo Guerrero cuando ambos militaban en el Flamengo. Durante la Copa América, el atacante brasileño visitó al ‘Depredador’ en la concentración de la selección bicolor y le regaló una camiseta del Real Madrid.