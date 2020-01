Fernanda Kanno y Alonso Carrillo en el Dakar 2020 inician una nueva aventura en Arabia Saudita. Corrieron juntos varias ediciones de Caminos del Inca y ahora van por su tercera edición del rally “más duro del mundo”. Lejos de casa, en un territorio desconocido, esta dupla de peruanos tiene muy claro su objetivo: llegar hasta el final en una ruta dura, llevando la bandera del Perú.

La filosofía del Dakar tiene tres pilares: suéñalo, atrévete y vívelo. Eso hicieron Fernanda y Alonso. los pilotos peruanos que nos representan en el Dakar 2020.

Entre dunas y mucha emoción, La República conversó con ellos: el claro ejemplo de que los sueños, por más imposibles que parezcan, sí se cumplen

De cero al Dakar

Llegar ‘de cero al Dakar’, así como se llama el equipo de Fernanda Kanno y Alonso Carrillo, no hubiese sido posible sin unas clases de manejo porque, hace cuatro años, fue ahí donde comenzó todo.

“Estaba dictando para una marca y llega una señorita con su camioneta. Súper afanosa me comienza hablar así converso con mis patas: mira le quiero hacer esto a mi camioneta. La miraba y decía: pucha, qué loco”. recuerda Alonso Carrillo, el 'Señor Duro’, navegante (copiloto) del equipo.

Fernanda Kanno es periodista de profesión y su sueño siempre fue competir con un auto de carreras. Se lo contaba a todos, pero nadie le decía nada. Hasta que se lo comentó a Alonso, un arquitecto que lleva gasolina en las venas.

Alonso Carrillo y Fernanda Kanno se conocieron hace cuatro años en una clase de manejo. Foto: Cortesía / 'De 0 al Dakar'

“Me dice: me gustaría correr el Dakar y yo le digo: córrelo pues. Todos podemos hacer lo que nos proponemos”, cuenta el ‘Señor Duro’, cuyas palabras cambiaron para siempre la vida de la periodista.

“Alonso desde el primer día me dijo: quiereres correr, bueno, intentemos. Te voy a explicar. Es corredor profesional y fue jefe de equipo en mi primer Dakar. Armó la camioneta, me enseñó a manejar y me enseñó cómo son las cosas en la carrera”, afirma Fernanda, quien será la única mujer de América y una de las doce deportistas femeninas que competirá en el Dakar 2020.

“Eso le pone mucho más peso a la mochila”, piensa.

Fernanda Kanno es la única mujer de América que correrá el Dakar 2020. Foto: Cortesía / De 0 al Dakar

La camioneta que nació para correr

‘La Cero’ es una camioneta Toyota Landcruiser llena de logos de marcas que auspician a Fernanda y Alonso. Es una 'máquina’ que ha recorrido los territorios más agrestes, además de dos rally Dakar y, con el número 356 va por el tercero, por eso, quien la viera no imaginaría que por poco se convierte en chatarra.

“Llegó de un remate de la Policía, nadie daba ni un medio por ella, pero la compramos y le metimos mucho cariño”, relata Carrillo. “La desarmamos hasta el último tornillo y la volvimos a armar hasta que se convirtió en una que cumple con todos los reglamentos internacionales y puede correr todo el planeta”, agrega.

Así, lo que pudo llegar a otras manos fue el inicio de un proyecto que iniciaron juntos: ir ‘De 0 al Dakar’ y fundar ‘Rent 2 Race’, una empresa que les permita, al igual que a ellos, cumplir el sueño de otras personas que desean correr un rally, pero todavía no se animan por muchos factores.

“Cuando me preguntan qué marca es, en realidad no tiene marca. Es nuestra camioneta, esa que nació para correr”, sostiene Fernanda con una emoción que contagia.

'La Cero' antes de competir en el Dakar 2018. Foto: Rent 2 Race

Con ‘La Cero’, que va por su tercer upgrade, no solo correrán el Dakar en Arabia Saudita y el Perú, a su retorno. También lo harán por los cinco continentes.

“En 2021 queremos ir a correr el África Eco Race, en 2022 a Australia con el Outback Challenge, una carrera totalmente distinta a lo que hemos hecho, de ahí tendríamos que ver qué corremos en Europa”, explica Fernanda, aunque Carrillo sugiere que “puede ser la Ruta de la Seda que es un poco más al norte o terminar con la Baja 1000”.

La misma emoción del primer Dakar

Después de 29 años en África (Capítulo 1), entre su creación en 1978 y 2007, y luego de trasladarse por 11 años a Sudamérica (Capítulo 2) para evitar los atentados, el Rally Raid más extremo del mundo se mudó a Arabia Saudita, donde se correrá por los próximos cinco años.

Lejos del Perú, correr el rally “más duro del mundo” se hacía más complicado, pero no imposible. A pesar de la decisión de la organización, la distancia y los factores culturales, Fernanda Kanno y Alonso Carrillo ya tenían planeado competir “sea donde sea”. “Es un poco más trabajoso, pero no nos molesta”, señalan.

Alonso Carrillo y Fernanda Kanno en la partida simbólica del Dakar 2020 en Arabia Saudita. Foto: Instagram / Alonso Carrillo

“Llego como si fuera mi primer Dakar porque estamos yendo a un terreno que no conozco, a un país que no conozco, a una ruta que va a ser mucho más larga. Aunque las dunas parecen ser iguales y vamos a tener, arena, tierra, piedras, el hecho de que sea otro país hace que para mi sea todo nuevo. Tengo la misma emoción del primero que corrí”, afirma Kanno García.

“Hemos mandado tres camionetas y somos siete personas. Tuve la suerte de estar allá, he corrido el mundial 2013 con el ‘mono’ Orlandini. Estuve en aAbu Dahbi en Qatar, pero como dice Fernanda es un Dakar que va de cero. Esto es el comienzo de algo mucho más grande”, agrega el ‘Señor Duro’.

El territorio de Arabia Saudita promete una ruta con etapas duras para todos los competidores del Dakar 2020 con una primera parte de caminos marcados, seguidos por dunas complicadas, pero lo importante es “tener buen ritmo para llegar lo más temprano posible al campamento y lograr siquiera dormir 3 o 4 horas”.

“Lo que tienes que entrenar es la cabeza porque lo que busca el Dakar es romper tu cerebro y que en ese momento digas: ya, rompo la camioneta, que me vengan a rescatar y me voy a mi casa”, cuenta Alonso.

“Te cansas mucho, te frustras mucho. Te molestas, nos peleamos, tenemos que reconciliarnos para seguir avanzando, en esos momentos tienes que ser muy fuerte mentalmente para seguir avanzando y dejar de cometer errores”, advierte Fernanda.

Con una bandera peruana firmada por miles de personas que los apoyan, Fernanda Kanno y Alonso Carrillo parten motivados y dispuestos a hacer historia, además de ser un ejemplo de la frase que resume su amor por el Dakar: “Vive como sueñas”.

“Es bonito cumplir tus sueños y hacerlo con tus propias manos. Nosotros corremos porque nos gusta, porque es nuestro sueño”, sostienen.