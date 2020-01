Colo Colo vs. Chile sub-23 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por la Noche Alba desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora de Chile) en el Estadio Monumental David Arellano. La transmisión estará a cargo de CDF Premium.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Colo Colo presentará este domingo a su plantel en la Noche Alba 2020 con el objetivo de conseguir el título a final de temporada. El rival será la selección chilena sub 23 que participará en el Preolímpico Sub 23 en Colombia que otorgará dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El técnico Mario Salas buscará definir el mejor equipo para la semifinal que se viene con Universidad de Chile por la Copa Chile y el Campeonato Nacional que empezará el 24 de enero. Miguel Pinto, César Fuentes, Matías Fernández y Leonardo Valencia son los fichajes que el cuadro albo realizó en el mercado de pases y recbirán la ovación de los 40 mil hinchas que asistirán al partido.

Colo Colo vs. Chile Sub 23 EN VIVO: Horarios para ver la Noche Alba 2020

El partido de Colo Colo vs. Chile Sub 23 EN VIVO será transmitido por CDF a las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:30 p. m. (hora en Chile). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas la Noche Alba 2020:

México - 2:30 p. m.

Perú - 3:30 p. m.

Ecuador - 3:30 p. m.

Colombia - 3:30 p. m.

Estados Unidos (Whasington D. C., Miami, Florida, Nueva York) - 3:30 p. m.

Venezuela - 4:30 p. m.

Bolivia - 4:30 p. m.

Paraguay - 5:30 p. m.

Uruguay - 5:30 p. m.

Argentina - 5:30 p. m.

Brasil - 5:30 p. m.

Colo Colo vs. Chile Sub 23 EN VIVO: Canales para ver la Noche Alba 2020

Para ver el partido amistosos entre Colo Colo vs. Colo Colo vs. Chile Sub 23 EN VIVO por la Noche Alba 2020, podrás verlo seguirlo en los siguientes canales de transmisión si vives en Chile:

CDF Premium EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

Entel TV: 242 (SD)

Claro TV: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

Movistar TV: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

CDF HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

Entel TV: 243 (HD)

Claro TV: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

Movistar TV: 896 (HD)

Colo Colo vs. Chile Sub 23 EN VIVO: sigue vía Streaming la Noche Alba

Si buscas la transmisión del Colo Colo vs. Chile Sub 23 por la Noche Alba EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming, tienes las siguientes opciones: Estadio CDF, DirecTV Go, Movistar Play y VTR Play.