José Manzaneda le dice adiós a Alianza Lima: “No hay nada ni nadie más importante que tú”

Las lesiones y la falta de minutos jugó en contra para la continuidad de José Manzaneda en Alianza Lima para la temporada 2020. El futbolista, quien tuvo un gran despegue a inicios de año tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, dejó de ser tomado en cuenta y es por ello que este domingo confirmó su salida del club blanquiazul a través de una publicación en Instagram.

“Gracias Alianza. No hay nadie más importante que tú. Eternamente agradecido con la hinchada, la gente que quiere y trabaja para el club, la gente que siempre está para nosotros los jugadores, para que no nos falte nada, los que más sufren cuando se pierde y los que más gozan cuando se gana, pero por sobre todo que jamás abandonan. Eso me llevo de alianza. Enormes jugadores, maravillosas personas que merecieron más, en todo sentido y que ahora inician un nuevo desafío como todos los años”, escribió.

Alianza Lima

“Pase momentos maravillosos pero también me tocó vivir lo peor para un jugador... gracias a mi forma de ser, de ver la vida, mi creencia en Dios y mi familia... siempre me mantuve profesional y leal a mis compañeros, como también lo fui con este hermoso club hasta el final”, añadió.

El futuro de José Manzaneda en Alianza Lima era una incógnita, a pesar de que el jugador de 25 años fuese prestado por La Serena de Chile, dueño del pase, por dos temporadas. Gustavo Zevallos, gerente deportivo del cuadro íntimo, había explicado hace unos días que antes del lunes iban a definir la continuidad del exMunicipal.

"Estamos analizando la situación de Manzaneda y por ello mal haría en decir si jugará este año por Alianza o no. Todo esto lo vamos a decidir antes del día lunes”, explicó Zevallos en Radio Ovación.

Dato: José Miguel Manzaneda jugó 20 partidos en Alianza Lima en 2019 y anotó dos goles.