Gonzalo Godoy no continuará en Alianza Lima para la temporada 2020 y decidió despedirse del club con una sentida carta en su cuenta de Instagram. El defensa uruguayo agradeció a la directiva, hinchas y compañeros por los tres años vividos en la institución íntima, pero dejó abierta la posibilidad de volver algún día.

“Llegué en 2017, lleno de ilusiónes a un equipo al que me dijieron que tenía la maldición y que nadie quería venir. Incluso molestaban con el quino que no sabía lo que era, hasta que me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa, que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo”, comenzó Godoy.

“Ese año fue inolvidable porque se logró el campeonato que tanto soñamos y nadie lo creía, por eso fue tan lindo. Siempre contra todo. Fueron 3 años maravillosos donde viví muchas emociones mas buenas que malas, eso es lo importante”, agregó.

Gonzalo Godoy sufrió un desgarro muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha a fines de octubre del año pasado, el cual le impidió volver a su nivel y ser tomado en cuenta por el entrenador Pablo Bengoechea para las semifinales y la final de los Play offs, donde lograron el subcampeonato nacional.

Sin embargo, recalcó que se siente “contento” de dejar al club en el lugar que se merece “peleando el campeonato y torneos internacionales” y que desde ahora alentará al club como un “hincha más.

“Lo lindo es que escuchas que muchos jugadores preguntan y quieren venir al club, cuando antes daban la espalda. Esto es con lo que me voy, con la sensación de que Alianza está en donde debe estar, en la cima. Alianza está más allá de un jugador, un dirigente,alianza es corazón así que nada de tristeza ahora a alentar como un hincha más y sobre todo a sufrir como ustedes eso es lo más lindo xq cuando se gana se goza más”, concluyó.