Por: Jesús Yupanqui

Los problemas extradeportivos no pueden detener un proyecto. El talento de un jugador no se puede anteponer al trabajo de un equipo. Nolberto Solano no quiere caer en errores del pasado y decidió dar oportunidad a jóvenes que se comprometieron con la ‘Bicolor’ y sueñan con conseguir el cupo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En conferencia de prensa, Solano presentó la lista de 23 jugadores que representarán a Perú en el Preolímpico de fútbol sub-23 que se desarrollará en Colombia. Sin la presencia de futbolistas con experiencia en primera división como Kevin Quevedo, Brayan Velarde, Martín Távara, Carlos Cabello, Andy Polar y Sebastián La Torre, el ‘Maestrito’ tratará de hacer historia.

En la nómina sobresalen los nombres de Ángel Zamudio, Gianfranco Chávez, Marcos López, Dylan Caro, Aldair Fuentes, Jesús Pretell, Yuriel Celi y Jairo Concha.

‘Ñol’ sobre Quevedo

La desconvocatoria de Quevedo se dio a conocer días atrás, pero fue recién ayer que el estratega la ‘Bicolor’ dio a conocer las razones por las que Kevin quedó fuera del Preolímpico. Como se recuerda, se especuló que el jugador fue separado por asistir a una discoteca en su día libre.

“Había un compromiso con la selección y no lo supo cumplir. Deseamos que esta situación le sirva para su carrera. Todos hemos cometido errores, pero hay que corregirse. Es un chico inteligente que debe apoyarse en su familia”.

Sabía que...

- Los rivales. Perú se encuentra en el Grupo B del Preolímpico junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La ‘Bicolor’ hará su debut enfrentando al ‘Scratch’ el 19 de enero.