Real Madrid vs. Getafe [AQUÍ EN VIVO]: cómo y dónde ver el partido de la Liga Santander

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO HOY sábado 4 de enero desde el Coliseum Alfonso Pérez en un partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Santander. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencias con fotos y videos en Larepublica.pe.

'Geta’ encara con ganas de recuperar puntos en el encuentro que corresponde a la decimonovena jornada después de sufrir una derrota contra Villarreal en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido ocho de los 18 encuentros disputados hasta la fecha con una cifra de 26 tantos a favor y 17 en contra.

Respecto al equipo visitante, el club ‘blanco’ logró un empate a cero frente a Athletic, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, así que llega al partido con el objetivo de arrebatarle los tres puntos a los ‘azulones’. Antes de este partido, Madrid había ganado en 10 de los 18 encuentros jugados en LaLiga esta temporada, con un balance de 33 goles a favor y 12 en contra.

En cuanto al rendimiento como local, Getafe ha conseguido unas cifras de cinco victorias, una derrota y tres empates en nueve partidos jugados como local, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el club ‘merengue’, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Coliseum Alfonso Pérez. En las salidas, Madrid ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado cuatro veces en sus nueve encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que ambos equipos deberán poner todo de su parte para ganar.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en casa de Getafe y los resultados son de cuatro victorias, ocho derrotas y dos empates a favor del conjunto local. Asimismo, la escuadra visitante acumula cinco partidos seguidos sin conocer la derrota a fuera de casa frente a Getafe. El último partido entre Getafe y Madrid en este torneo se disputó en abril de 2019 y finalizó con un empate 0-0.

Actualmente, entre ambos equipos existe una diferencia de siete puntos en la clasificación. Getafe llega al encuentro con 30 puntos en su casillero y ocupando la sexta plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes se sitúan en segunda posición con 37 puntos.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO:Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale y Benzema.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason o Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata y Ángel.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Liga Santander?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: ¿En dónde ver el partido por la Liga Santander?

DirecTV Sports Perú

DirecTV ► 610 (SD) y 1610 (HD)

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido por la Liga Santander?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido por la Liga Santander? | Mapa

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por la Liga Santander?

