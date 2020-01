Decirle adiós a los tuyos no es una tarea fácil para nadie, mucho menos para un jugador que tranquilamente puede colgarse el cartel de ídolo para muchos hinchas celestes. Fueron necesarios tan solo 24 días para que Carlos Lobatón extrañara su casa y cambiara de opinión en cuanto a su futuro.

El volante que anunció, el pasado 10 de diciembre, su adiós a La Florida a través de redes sociales sin un partido despedida, hoy volvió al club y por la puerta grande. El capitán celeste colgó los chimpunes para ocupar un cargo administrativo en la institución rimense.

Si bien no se ha especificado el cargo que tendrá, la idea es que se mantenga cerca de la gerencia deportiva del club y que se involucre más en la parte de la gestión futbolística, promoción de jugadores y apoyo para los jóvenes del club.

Los motivos

El excapitán celeste reconoció que tuvo ofertas de diferentes clubes y explicó las razones por las que decidió desecharlas para volver. “Es verdad que hablé con muchos equipos en las últimas semanas, pero tomé la decisión de quedarme en mi casa el último día del año. Hoy cuando entré en la mañana al club y me encontré con muchas personas, me di cuenta de que esta sigue siendo mi casa”, afirmó ‘Loba’ en conferencia de prensa.

Carlos asumirá un doble reto este año, pues dejará las canchas. “Va a ser difícil sacarme ese chip que tengo desde los 7 años de estar en la cancha, igual voy a pedir seguir entrenando con algunas divisiones menores para no sentir tan fuerte el cambio”, agregó para luego dejar en claro que no se ve como entrenador en un futuro. “Yo no me veo pegado a la raya, estar en el fútbol es lo que quiero, pero no me veo como entrenador”.

Además, aseguró que el club planea hacerle una despedida a lo grande a mitad de año. Algo que estaban esperando los fanáticos rimenses. “Está dentro de los planes la despedida, se podría dar en junio o julio, hay que ver bien las fechas para ajustarnos a los calendarios”.

Finalmente agregó: “Si lo hecho en esta institución anima a alguien a jugar con la ‘27’, pensaré que mi trabajo ya está hecho”.

Tras dicho anuncio, Cristal no dejó de dar buenas noticias, pues en horas de la tarde anunció al lateral izquierdo Junior Huerto hasta el 2023. Además, se supo que en La Florida no descartan la posible llegada de Kevin Quevedo. El volante culminó su contrato con los íntimos y busca el equipo ideal para mostrarse con el objetivo de emigrar a mitad de año. Podría vestirse de celeste.

Sporting Cristal fichó a campeón de la Sudamericana

- Cristal desea volver a ser protagonista de la Liga 1 y para eso tiene en mente completar una plantilla que sea tan competitiva para avanzar en la Copa Libertadores. Los rimenses llegaron a un acuerdo con el delantero ecuatoriano (21 años) Washington Corozo, quien llega procedente del Independiente del Valle de Serie A de Ecuador. Precisamente, cuadro con el que los ‘bajopontinos’ confirmaron su presentación oficial el próximo domingo 19 de enero en el Gallardo.