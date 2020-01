Ver EN VIVO Barcelona vs. Espanyol por LaLiga: juegan HOY su primer partido del 2020

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO | Ver Barça vs. Espanyol Gratis por Internet | TRANSMISIÓN ONLINE TV | LIVE STREAMING | HOY juegan (EN DIRECTO vía ESPN 2 y Movistar LaLiga) por la jornada 19 de la Liga Santander 2019-2020.

Este clásico del fútbol español, que tendrá la presencia de Lionel Messi, se jugará en el RCDE Stadium de la ciudad de Barcelona y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, las jugadas más polémicas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Espanyol por LaLiga Santander?

La transmisión del Barcelona vs. Espanyol EN VIVO, rivales históricos de la Liga Santander con presentes distintos en la actual temporada, comenzará a las 9:00 p. m. (hora en España). A continuación, te dejamos los horarios para ver este partido del fútbol español:

México - 2:00 p. m.

Perú - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Whasington D. C., Nueva York y Miami) - 3:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.

Espanyol llega a la decimonovena jornada de la Liga Santander con la ilusión de recuperar puntos después de perder el último partido frente a Leganés por un marcador de 2-0. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en dos de los 18 cotejos jugados hasta ahora y han recibido 34 tantos en contra y anotado 12 a favor.

Por su parte, el FC Barcelona logró derrotar a Alavés 4-1 durante su último encuentro en la presente temporada de la Liga Santander, con tantos de Arturo Vidal, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Lionel Messi, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de su clásico rival.

“En estos partidos hay mucha tensión en el juego, se juega con el corazón y tenemos que saber jugarlos. Para nosotros es un encuentro importante porque se acaba la primera vuelta y queremos ganar por ese componente emocional que tiene”, dijo Ernesto Valverde, técnico del Barça.

Como local, Espanyol ha perdido en siete ocasiones y ha empatado dos veces en nueve partidos jugados hasta ahora, así que tendrá que defender muy bien su portería si no quiere perder más puntos en LaLiga 2019-2020.

En el papel de visitante, FC Barcelona tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y dos empates en nueve encuentros disputados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención el equipo Blanquiazul si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Los dos rivales ya se habían enfrentado con anterioridad en RCDE Stadium y el balance es de 14 derrotas y 12 empates para el equipo local. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al mencionado estadio. La última vez que se enfrentaron Espanyol y Barça por Liga Santander fue en marzo de 2019 y el encuentro concluyó con un marcador de 2-0 para los Azulgranas.

PUEDES VER Messi culmina el 2019 como el máximo goleador de la Liga Santander

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Espanyol por LaLiga Santander?

Para ver los mejores momentos del Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por la Liga Santander 2019-20, podrás seguirlo por estos canales de transmisión si estás en España: Movistar LaLiga, MiTele Plus, ESPN Play.

Perú: ESPN 2 EN VIVO, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: ESPN Play, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

México: ESPN Play, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Espanyol: pronóstico y/o apuestas del partido por LaLiga Santander

Te Apuesto: Espanyol (8.50), empate (6.00), FC Barcelona (1.20)

Inkabet: Espanyol (8.00), empate (5.75), FC Barcelona (1.40)

Betsson: Espanyol (7.95), empate (4.95), FC Barcelona (1.40)

Bet365: Espanyol (7.50), empate (5.75), FC Barcelona (1.33)

Alineaciones probables del Barcelona vs. Espanyol por LaLiga Santander

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Calero, Dídac; Wu Lei, Roca, Darder, Pedrosa; Ferreyra y Campuzano.

FC Barcelona: Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Lionel Messi, Luis Suárez y Griezmann.