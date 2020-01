VER EN VIVO ESPN Barcelona vs. Espanyol | VER EN DIRECTO Liga Santander | Los azulgranas visitan a los ‘periquitos’ por la jornada 19 de La Liga HOY EN DIRECTO. El choque entre ambas escuadras se disputará en el RCDE Stadium e iniciará a las 9:00 pm (España) y 3:00 pm (Perú) con transmisión para televisión de ESPN Play / Movistar LaLiga / Mitele Plus.

Barcelona vs. Espanyol: pronóstico

Partido de la Liga Santander de pronóstico favorable para el FC Barcelona, pese a que juegue fuera de casa y en los derbis suela pasar bastantes dificultades para sacar los 3 puntos. Sin embargo, ahora mismo el Espanyol se encuentra en una terrible crisis de resultados, especialmente en casa (no consigue un triunfo haces dos partidos), aunque este tipo de enfrentamientos pueda servir como un punto de reacción para dejar atrás los 4 cruces sin poder ganar.

En cuanto al historial de enfrentamiento del Barcelona vs. Levante, el balance de duelos directos es bastante favorable el cuadro culé, quien ha logrado ganar tanto en casa como fuera en los últimos antecedentes. No obstante, el Espanyol como local ya sabe lo que es empatar y ganar al equipo de Ernesto Valverde.

Barcelona vs. Espanyol: canal

Seguir el partido EN VIVO Barcelona vs. Espanyol debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, Mitele Plus, Movistar La Liga, beIN Sports, entre otros.

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Guatemala Sky HD

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App

España Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Mitele Plus

Reino Unido Premier Sports 2, Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Barcelona vs. Espanyol: hora peruana

VER EN VIVO Barcelona vs. Espanyol en Perú | En territorio peruano el duelo por la jornada 18 de la Liga Santander está previsto para las 3:00 p.m. y en España desde las 9:00 p.m.

Barcelona vs. Espanyol en Perú: 3:00 p.m.

Barcelona vs. Espanyol: hora y canal

Para seguir el Barcelona vs. Espanyol deberán sintonizar ESPN en Latinoamérica; Movistar LaLiga y Mitele Plus en caso te encuentres en territorio español. A continuación te compartimos los horarios según el país donde te encuentres.

- Barcelona vs. Espanyol en Perú: 3:00 pm

- Barcelona vs. Espanyol en Ecuador: 3:00 pm

- Barcelona vs. Espanyol en Colombia: 3:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en México: 2:00 a.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Argentina: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Uruguay: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Chile: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Paraguay: 5:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Bolivia: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Venezuela: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Brasil: 5:00 p.m

- Barcelona vs. Espanyol en España: 9:00 p.m.

- Barcelona vs. Espanyol en Italia: 9:00 p.m.