Alianza Lima busca un remplazo para Pedro Gallese tras su inminente partida al fútbol extranjero. Steven Rivandeyra sería el hombre escogido por la directiva blanquiazul para defender el arco blanquiazul. El exportero de Deportivo Binacional habló sobre su admiración a Leao Butrón.

“Leao Butron es un arquero muy profesional, me gusta como se para debajo de los tres palos, la voz de mando. Me gusta muchísimo. Lo he seguido en selección, en San Martín, en Alianza Atlético de Sullana y Melgar. Siempre he visto su progreso”, sostuvo Steven Rivadeneyra para Diario Libero.

“Quién sabe. El destino es incierto y en cualquier momento se puede dar como quizá no. Cuando me vinieron con la propuesta el año pasado fue lo primero que pensé, y me gustaría porque es un arquero del cual aprendes mucho”, aseveró sobre la posibilidad de compartir vestuario con Leao Butrón en Alianza Lima.

“A fines del 2018 hubo un acercamiento con Alianza Lima, pero no se llegó a concretar porque decidí más por un tema de agradecimiento con Deportivo Municipal que me abrió las puertas cuando estaba lesionado y también buscaba tener continuidad”, indicó Steven Rivadeneyra.

Alianza Lima: El plan de Rivadeneyra para llegar al club íntimo

Steven Rivadeneyra habría firmado un precontrato con Deportivo Binacional. No obstante, tras la salida de Pedro Gallese de Alianza Lima, los victorianos se comunicaron con el exgolero de Municipal para conocer si le interesaría llegar a La Victoria.

Rivadeneyra estaría buscando la forma de desvincularse de Binacional para llegar a Alianza Lima y compartir vestuario con Leao Butrón.