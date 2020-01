Se va feliz de haber defendido los colores del club de sus amores, pero con el sinsabor de no poder alzado la copa de la Liga 1. El último viernes Alianza Lima hizo oficial la salida de Pedro Gallese, todo haría indicar que continuaría su carrera en el extranjero. Antes de partir, el arquero de la selección peruana dejó un conmovedor mensaje tras pasar por Matute y vivir un año con el aliento de la hinchada.

“Gracias por permitirme ser parte de ustedes y por brindarme tanto cariño desde que llegué. Quiero agradecer al hincha, a mis compañeros, al comando técnico y a la institución que siempre confiaron en mí, incluso en los momentos más difíciles”, empezó escribiendo el golero de 29 años de edad.

Gallese puso en evidencia que su salida de Alianza Lima fue un pedido explícito de él. Asimismo se quedó con la miel entre los labios al no poder lograr el campeonato nacional. El guardameta puso énfasis al final de su mensaje de que esto no se trataba de un adiós, y dejaba la puerta abierta de volver a vestirse de blanquiazul.

“Gracias a la dirigencia que me apoyó y supo comprender mi decisión. De mi lado, me voy con la tristeza de no poder haber obtenido el título nacional, pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo. No me alcanzan las palabras para expresar lo que siente mi corazón blanquiazul. Se merecen lo mejor para este 2020 y siempre llevaré los colores en el pecho. Estén seguros que esto no es un adiós sino solo un hasta luego. ¡Arriba Alianza!”.

PUEDES VER Luis Ramírez cerca de fichar por Sport Boys tras cuatro temporadas en Alianza Lima

En los últimos días Pedro Gallese ha sido vinculado con el club Orlando City de la MLS. De concretarse su pase, esta sería su segunda experiencia en el exterior, antes jugó en el Tiburones Rojos Veracruz.