El traspaso de Alberto Rodríguez de Universitario a Alianza Lima ha sido el suceso más polémico en este mercado de pases. Y es que el flamante técnico ‘crema’, Gregorio Pérez, sostuvo en su presentación que quería contar con los servicios del defensor; así como también de Christian Ramos.

El entrenador uruguayo tuvo una conversión con ATV+ y habló sobre sus primeros contactos al mando del conjunto ‘merengue’. Además, se dio un tiempo para hablar de los fichajes, las salidas y sobre todo de la saga defensiva. Gregorio Pérez reveló que la ‘Sombra’ fue claro desde el principio; en cambio, cuando fue consultado sobre el ‘mudo’ decidió no decir nada.

El DT ‘charrúa’ convoco a Rodríguez para la pretemporada, pero este nunca llegó a presentarse y el mismo día confesó que lo llamó más de una vez al celular, pero nunca le contestaron. El central acudió a Campo Mar al día siguiente, pasó los exámenes médicos, pero al final decidió no renovar, pues su contrato con la ‘U’ terminó el 31 de diciembre del 2019.

La historia con Ramos es otra debido a que el mismo gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari, anunció varios días antes de Navidad que el zaguero de 31 años no iba a continuar en la institución. Justamente días después -el 20 de diciembre- el club César Vallejo dio a conocer su fichaje.

“En principio cuando yo llegué acá, hablé con Ramos. Lógicamente que no dependía de mi voluntad o que sea mi pedido, si no que tenía otra opción... fue sincero y me lo dijo cuando hablé por teléfono con él. De Rodríguez no quisiera hablar, sinceramente”, declaró Gregorio Pérez.

Universitario: Duras declaraciones de Gregorio Pérez