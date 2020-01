Nelson Olveira sobre Quevedo: “Hay que hacerle entender dónde está parado”

Kevin Quevedo se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que fuese desconvocado de la selección peruana sub-23 que disputará desde este 18 de enero el Torneo Preolímpico Sudamericano de cara a Tokio 2020. Este viernes el técnico Nolberto Solano reveló que el joven jugador no respetó el reglamento y por eso fue desafectado.

Sin embargo, no es el único hombre de fútbol que ha despotricado contra el atacante de Alianza Lima, ya que en América Televisión le hicieron una entrevista al histórico Nelson Olveira, quien vistió la camiseta ‘blanquiazul’ de 2002 a 2003. El uruguayo no dudó en mandarle un mensaje y una recomendación a Quevedo.

Y es que el delantero de 22 años es una de las jovenes promesas de los ‘íntimos’ y también de la ‘Bicolor’, pero hasta la fecha ha desaprovechado varias oportunidades, y así lo dejó claro el otrora defensor ‘charrúa’. Asimismo, afirmó que lo ha seguido desde su debut y declaró que aún está lejos de lo que fue Jefferson Farfán en su etapa como ‘íntimo’.

Fuerte y claro con Kevin Quevedo

“Farfán era un jugador distinto y en cualquier momento marcaba la diferencia. Ese tipo de futbolistas son los que faltan, pero hoy cuestan mucho dinero, esa es la realidad. No volví a ver un jugador distinto desde que me fui de Alianza Lima. No vi salir otro Farfán, otro Junior Viza...”, declaró Olveira.

“No marca la diferencia que hacía Farfán. Lo he seguido, más allá de sus problemas, pero todo es mejorable. Lo que pasa es que esos problemas mejorables tienes que plantarlos desde ahora y no dejarlos crecer, porque si no después son muy difíciles de resolver”, agregó el excentral de Alianza.

Olveira y su consejo a Kevin Quevedo

Pese a la dureza de sus palabras, Olveira le dio un último gran mensaje a Quevedo de cara a su carrera: “Tiene que vivir para Alianza Lima y no que Alianza Lima viva para él. Después de que pisas un club grande, eres muy reconocido. Primero tienes que respetar a la institución, luego a la hinchada y tus compañeros. A partir de ahí vas a ser un jugador profesional”.

“Si después de eso, no respeta, yo creo que el camino para ese jugador no tendría que ser Alianza Lima, porque el club es muy grande y es una institución a la que hay que saber respetar y, principalmente, defenderla. Hay que hacerle entender dónde está parado”, puntualizó.