Emiliano Ciucci, luego de tres años volvió a ponerse la camiseta poeta con la ilusión de hacer una buena campaña y estar con el club en lo más alto. El jugador llegó ayer a Trujillo y hoy se incorpora a los trabajos en la Villa Poeta.

“Contento de volver al club donde me fue muy bien en su momento, pasé tres años importantes. Me ha tocado vivir cosas buenas y malas que me permitieron crecer mucho y en esta nueva etapa espero llevar al club a lo más alto”, destacó.

El popular “Siberiano” expresó que ha podido hablar con algunos de sus compañeros, quienes ya empezaron los trabajos de pretemporada.

“Importante poder encontrarme con varios compañeros, estuve hablando con algunos. Esta es una etapa nueva y esperemos sea de buena manera. Me veo a fin de temporada celebrando un título, esa es la ilusión de todo jugador”.

De otro lado, César Vallejo inició ayer sus trabajos de pretemporada en su Villa Poeta, en donde estarán concentrados hasta el 18 de enero.

Los poetas comenzaron los trabajos con 20 jugadores citados: Patrick Zubczuk, Máximo Rabines, Jersson Vásquez, Yorleys Mena (colombiano), Renzo Garcés.

Raziel García, Pedro Requena, Jeremy Rostaing, Víctor Cedrón, Ronald Quinteros, Leandro Fleitas, Elsar Rodas, Jorge Ríos, Stalin Morillo, Jefferson Nolasco, Paolo Rivera, Ángel Flores, Franchesco Flores, Omar Paredes. Asimismo Frank Ysique seguirá en el club trujillano a préstamo por parte del Sporting Cristal.

El objetivo de Universidad César Vallejo es volver al ámbito internacional, tal como sucedió hace algunos años. En la temporada anterior estuvo cerca de lograrlo.