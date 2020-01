Leao Butrón publicó este viernes en su cuenta de Instagram una sentida carta de despedida de Alianza Lima. El portero de 41 años confirmó que el 2020 será su último año como futbolista profesional, en el que tendrá el reto de realizar una gran participación en la Copa Libertadores y salir campeón nacional.

El ex portero de la selección peruana agradeció a su familia por acompañarlo desde que comenzó a los 10 años, a la hinchada por su cariño y a los dirigentes de Alianza Lima por darle la oportunidad de renovar su vínculo por una temporada más y despedirse en el club de sus amores.

“Hoy es el inicio del último año de mi carrera profesional como futbolista y no podría ser mejor que haciéndolo en el más grande, Alianza Lima, por lo que, después de agradecer a Dios, tengo que hacerlo con la institución y sus dirigentes que me da la oportunidad de vestir sus colores en este último año, mucha alegría como mucha responsabilidad, pero me motiva hacerlo acá, en el lugar que quiero, me motiva tanto como el primer año de esta hermosa carrera”, inició Butrón.

“Esta decisión la vine meditando ya hace algunos meses, que si bien el físico me dice que si, siento en el fondo de mi corazón que es suficiente, que es el momento y que principalmente, es cuando yo decida hacerlo”, agregó.

Leao Butrón volvió a Alianza Lima en el 2015 después de haber defendido los colores de la Universidad San Martín y Melgar. En el club blanquiazul logró tres títulos nacionales en 2003, 2004 y 2017. “Terminaré este año, el último como deportista profesional, como empezó esta carrera, llena de ilusión, compromiso, alegría y agradecimiento. ¡Arriba Alianza toda la vida!”, finalizó.