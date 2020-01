Alberto Rodríguez se convirtió en el flamante refuerzo de Alianza Lima por una temporada. El ‘Mudo’, quien finalizó contrato con Universitario de Deportes en diciembre pasado, es la tercera incorporación del club blanquiazul para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Liga 1 2020.

Tras la presentación del defensa nacional en el club de La Victoria, el gerente deportivo de la ‘U’, Jean Ferrari, fue consultado por la llegada de Rodríguez a tienda íntima y prefirió evitar declaraciones.

“No hablamos de jugadores que ya no están con nosotros. No vamos a ahondar del tema. Hay mucha ilusión con el equipo y estoy pensando en el lindo plantel que tenemos y no en otras cosas”, dijo Jean Ferrari al programa Fútbol como cancha de RPP.

Alberto Rodríguez había pasado exámenes médicos en Universitario y participado de unos días de la pretemporada en Campo Mar. El central de 35 años era uno de los jugadores experimentados del entrenador Gregorio Pérez para el renovado plantel de este año, sin embargo, no llegó a un acuerdo con la dirigencia para ampliar su contrato.

El mundialista con la selección peruana se rompió el tendón de Aquiles en octubre de 2018 defendiendo la camiseta de Universitario. El club crema le renovó una temporada más para que se recupere y pueda sumar minutos, aunque no fue tomado en cuenta por el comando técnico de la ‘U’.

Dato: El último partido oficial que jugó Alberto Rodríguez fue el 31 de octubre del 2018 en el triunfo de Universitario de Deportes por 2-1 ante Sporting Cristal. Desde aquella fecha, no ha vuelto a sumar minutos.