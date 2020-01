Raúl Leguía: “Alberto Rodríguez cobró 2 años sin jugar, que cure sus demonios”

Alianza Lima sigue dando que hablar en el mercado de pases debido a que este jueves 2 de enero dio a conocer a la contratación de Alberto Rodríguez como flamante fichaje. La contratación era un secreto a voces luego de que Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario de Deportes, anunciara su salida.

El mismo administrador del cuadro ‘crema’, Raúl Leguía, no tuvo reparos en despotricar contra exdefensor de la selección peruana y solamente tuvo pésimos calificativos hacia el jugador. Y es que el ‘mudo’ estuvo en la ‘U’ desde mediados del 2018 y no jugó ni un solo partido en todo el año pasado.

Raúl Leguía arremete contra Rodríguez

“Sobre ése señor (Alberto Rodríguez), yo no diré nada porque no tiene ética, su forma de actuar deja a pensar. Nosotros no lo queríamos… si se quedaba, era por pedido de Gregorio Pérez. Cobró 2 años sin jugar, que cure sus demonios”, declaró el directivo ‘merengue’ al programa ‘Puro gol’ de Radio Nacional.

El experimentado defensor sufrió en octubre del 2018 la rotura tendón de Aquiles y pasó más de ocho meses recuperándose. Sin embargo, cuando parecía que estaba totalmente listo para volver a las canchas, fue todo lo contrario, ya que en todo el 2019 no se puso la camiseta de Universitario pese a tener contrato y aparentemente estar al cien por ciento.

Alberto Rodríguez: incidente a vísperas de Año Nuevo

Desde que Gregorio Pérez asumió como entrenador de Universitario, dejó en claro su deseo por contar con el central de 35 años e incluso lo colocó en la lista para la pretemporada. Rodríguez nunca se presentó a aquella primera práctica y el mismo DT uruguayo reveló que no le contestó el teléfono. Fue al día siguiente, pero al parecer ya tenía un acuerdo con los ‘íntimos’.