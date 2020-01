Liverpool vs. Sheffield EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 21 de la Premier League, este jueves 2 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Sky TV y ESPN Play con los 90’ desde Anfield. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

La jornada 21 de la Premier League cerrarán el fútbol liguero en Inglaterra en el nuevo año 2020 con el Liverpool en busca de seguir ampliando la distancia con sus perseguidores y un vibrante encuentro entre el renovado Arsenal de Mikel Arteta y el Manchester United como encuentros más destacados.

Los Reds de Jurgen Klopp (1º) cerrarán la vigésimo primera fecha de la competición doméstica contra el Sheffield United (8º) con el objetivo de alargar su histórica racha de 19 partidos consecutivos sin perder –solo cedieron puntos al empatar contra el Manchester United–.

Para firmar el pleno de victorias durante el periodo navideño, el Liverpool tendrá que superar al equipo dirigido por Chris Wilder, que visitará Anfield tras caer contra el Manchester City en la jornada anterior, y el derbi de Merseyside contra el Everton, en la tercera ronda de FA Cup el próximo 5 de enero.

Además, Arsenal (12º) y Manchester (5º) protagonizarán un duelo de gigantes con objetivos similares, pero situaciones muy diferentes. Por un lado, los Red Devils de Ole Gunnar Solskjaer llegan con dos victorias consecutivas gracias a los cinco goles que anotó la dupla formada por Anthony Martial y Marcus Rashford.

El Arsenal, sin embargo, afronta el partido tras sumar una única victoria en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones –seis derrotas y ocho empates– y a siete puntos del club de Old Trafford, pero con las ilusiones renovadas tras las buenas sensaciones colectivas ante Bournemouth y Chelsea, a pesar de los resultados, desde la llegada del español Mikel Arteta al banquillo Gunner.

Precisamente el Everton (10º) será el rival del dañado Manchester City (3º), 14 puntos por detrás del líder a pesar de la inspiración del belga Kevin De Bruyne, máximo asistente de la competición –12 pases de gol– y gran protagonista en la última victoria de los pupilos de Guardiola.

Enfrente, el imbatido Carlo Ancelotti, que cuenta sus dos partidos en el banquillo de los ‘toffees’ por victorias gracias al estado de gracia de Dominic Calvert-Lewin, autor de tres goles en los últimos dos encuentros y de un doblete que dio la victoria al Everton contra el Newcastle en la última jornada, plantearán una dura prueba para los ‘citizens’.

Los aficionados del Leicester (2º) viajarán a Newcastle (11º) con la intención de reducir la diferencia que les separa del Liverpool y soñar así con tener opciones reales de disputar el título liguero.

En la zona alta de la tabla, el Chelsea de Lampard (4º) buscará ante el Brighton (14º) dar continuidad a la sufrida victoria cosechada frente al Arsenal en la que el técnico ‘blue’ tuvo que reconstruir su equipo desde la pizarra para terminar remontando el encuentro.

Por su parte, el Tottenham (6º) de Mourinho visitará el St. Mary’s Stadium del Southampton (15º) para intentar volver a ocupar puestos de acceso a competiciones europeas tras el tropiezo contra el colista Norwich en su último choque (2-2). En la parte baja de la clasificación, David Moyes se estrenará como sustituto de Manuel Pellegrini en el banquillo del West Ham (17º) en un complicado enfrentamiento frente al Bournemouth (16º) por evitar los puestos de descenso. (EFE)

¿A qué hora juega Liverpool vs. Sheffield?

- Liverpool vs. Sheffield vs. Everton en Perú: 3:00 pm

- Liverpool vs. Sheffield en Ecuador: 3:00 pm

- Liverpool vs. Sheffield en Colombia: 3:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en México: 2:00 a.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Argentina: 5:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Uruguay: 5:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Chile: 5:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Paraguay: 5:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Bolivia: 4:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Venezuela: 4:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Brasil: 5:00 p.m

- Liverpool vs. Sheffield en España: 9:00 p.m.

- Liverpool vs. Sheffield en Italia: 9:00 p.m.

Canales para ver Liverpool vs. Sheffield por la Premier League

Para poder seguir el partido EN VIVO Liverpool vs. Sheffield debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres, por ejemplo ESPN, Sky TV, ESPN Play, entre otros.

Argentina ESPN Play Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Canadá DAZN

Costa Rica Sky HD

República Dominicana RUSH, Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Puerto Rico RUSH

España DAZN

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 1, BT Sport Ultimate

Estados Unidos NBCSports.com, NBC Sports App, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, NBCSN

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Partidos de hoy EN VIVO Liverpool vs. Sheffield

Para ver el partido Liverpool vs. Sheffield GRATIS ONLINE por INTERNET, tendrás que descargarte la App de ESPN Play. De esa manera podrás disfrutar desde la comodidad de tu celular u otro dispositivo el duelo de la Premier League.

Dónde ver Premier League TV EN VIVO App móvil ESPN Play Liverpool vs. Sheffield

ESPN Play es la App donde ver los partidos EN VIVO ONLINE de la Premeir League. Y además disfruta de toda la actualidad y vídeo resúmenes del fútbol inglés y otros grandes torneos europeos.

Liverpool vs. Sheffield transmisión en México

El Liverpool contra Sheffield United será televisado para todo México a través del canal Sky Sports.

ESPN Play 2 EN DIRECTO | GRATIS por INTERNET

Servicio streaming exclusivo para Perú y Latinoamérica. Aquí se podrá ver el partido Liverpool vs. Sheffield desde la comodidad de tu celular.