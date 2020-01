Deyna Castillo tiene apenas 20 años, pero ya es reconocida mundialmente por ser una de las figuras más importantes del fútbol femenino. Su talento y proyección no pasaron desapercibidos por el Club Atlético de Madrid, quienes no dudaron en fichar a la deportista venezolana considerada como una de las finalistas en los premios FIFA The Best en el 2017.

“Damos la bienvenida a una de las jugadoras con mayor proyección del mundo, con gran capacidad goleadora y asociativa con sus compañeras. Toda la familia atlética te desea la mayor de las suertes en este nuevo reto que comienza hoy defendiendo los colores rojiblancos”, lee parte del comunicado del club español en que le brindan un cálido recibimiento al equipo.

En su primer día en el club, Deyna Castellanos se mostró emocionada de unirse a “un club líder en el futbol femenino”. Además, expresó a través de sus redes sociales, que se encuentra “muy ilusionada por llegar a un vestidor lleno de talento y personalidad”. Cabe resaltar que las rojiblancas son las actuales tricampeonas de la primera división de fútbol femenino en España.

Deyna Catellanos se inició en el fútbol profesional desde el 2014. Pero, debido a sus estudios universitarios, decidió dirigirse a Estados Unidos y jugar por la Universidad Estatal de Florida. Sin embargo, con su graduación, llegó el momento de buscar un nuevo rumbo.

Actualmente la venezolana es considerada como una de las mejores delanteras del planeta y, pese a que aún no ha debutado en Europa, el Atlético de Madrid espera que su llegada signifique muchos logros más para el equipo.