Dentro de su corazón le guarda un especial cariño a Universitario de Deportes. El técnico argentino Ángel Comizzo se dio tiempo para enviar un caluroso saludo a un hincha ‘crema’ en vísperas de recibir el 2020. Desde su país natal envió un video donde extendió sus mejores deseos para el equipo de Ate de cara a la nueva temporada en la que afrontará la primera fase de la Copa Libertadores.

“Desde acá les mando un saludo de feliz año nuevo. Arriba la ‘U’”, se logra escuchar en el corto video que tiene una duración de 28 segundos.

PUEDES VER Universitario de Deportes: Huracán y Boca Juniors serán los rivales a vencer en Argentina

Comizzo regresó al elenco ‘merengue’ después de cinco años. Su llegada se dio el pasado 31 de mayo ante la salida del estratega chileno Nicolás Córdova. El técnico argentino venía con el cartel de haber sido el último técnico en sacar campeón a Universitario, bajo esa premisa intentó repotenciar el equipo para darle el ansiado título que le fue esquivo en las últimas temporadas.

Universitario fue líder por algunas fechas del Torneo Clausura, sin embargo, en el último tramo fue cediendo puntos, razón por la cual terminó perdiendo la chance de meterse en las semifinales.

PUEDES VER Exfutbolistas e hinchas lideran marcha para evitar liquidación de Universitario [VIDEO]

Tras no cumplirse el objetivo, la directiva y el técnico se sentaron para negociar la renovación. El acuerdo no llegó a buen puerto y Comizzo tuvo que hacer maletas para volver a su país. A pesar de no haber podido darle el título a los hinchas, estos le guardan un especial aprecio por su trabajo.