Las desavenencias entre Paul Pogba y el Manchester United son episodios que se han venido produciendo de forma constante en los últimos meses. De acuerdo a medios europeos, el jugador no está contento en el club, donde no ha sido capaz de volver a mostrar el nivel que exhibió en la Juventus y que le valió para regresar a Old Trafford por una exorbitante cifra.

Aunque se rumoreó mucho con un traspaso del galo al Real Madrid, es casi un hecho que los ‘Red Devils’ no dejarán ir a su delantero en este mercado de invierno. Esta situación desencadenó la molestia de Mino Raiola, representante de Pogba, quien tuvo duras palabras contra el equipo a causa de su mala planificación.

“Es un club fuera de la realidad, sin un proyecto deportivo. No llevaría a nadie ahí, arruinarían también a Maradona, Pelé y Maldini. Paul necesita un equipo y un club, como era la primera Juventus”, señaló Raiola en declaraciones al diario italiano La Repubblica.

Mino Raiola

Estas palabras llegan poco después de que el propio agente expresara que su representado estaba enfocado en subir su nivel con el cuadro inglés. “El único objetivo de Paul en este momento es desempeñarse lo mejor posible con el Manchester United. Es un gran profesional y creo que su corazón está en el lugar correcto con el United”, había dicho previamente.

Hace unos días, Eric Cantona, exleyenda del conjunto de Manchester, también había tenido declaraciones nada favorecedoras con su antiguo equipo. “Ver jugar al United es como ver a un anciano haciendo el amor”, declaró el francés.

Los últimos años han sido complicados tanto para el United como para Pogba. Desde la llegada del futbolista, para la temporada 2016/2017, el otrora multicampeón de Inglaterra solo ganó una Copa de la Liga y una Europa League.